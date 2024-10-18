萬海慈善「讓愛閃耀」勸募開跑　名人攜手社福單位為愛而畫

▲「讓愛閃耀」代言人許蓁蓁與小腦萎縮症病友共同創作。（圖／萬海提供）



記者張佩芬／台北報導

萬海慈善「讓愛閃耀」公益服務補助專案，自2016年開辦至今已邁入第九年，今(17)日邀請愛心大使許蓁蓁、名人張洛君，藝術家黃耀鋅、東明相、黃郁瑋、黃慧恩、陳廷睿、王子麵、張玉穎、張傑洛米，帶領曾獲得「讓愛閃耀」補助的中小型社福單位服務個案，一筆一畫地發揮想像力，在全白的大象模型上創作，或是用紙黏土為大象增添裝飾。

現場歡笑聲不間斷，拿著完成後的多彩作品，充滿笑顏。「讓愛閃耀」公益服務補助專案支持資源不足、募款困難之中小型社福單位，推展如：老人、身心障礙者、兒童、青少年、婦女、脆弱家庭、外籍移工、藥毒癮更生人、街友等對象之服務方案。近八年來共計投入約1.1億元經費、補助超過370個社福服務方案。

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為了力挺中小型社福單位，名人/藝術家自2018年起開辦Care in & Change out公益畫展，創作義賣所得全數捐贈「讓愛閃耀」募款專案，從第一年只有20個人，至今年有近80位名人及藝術家參與。

萬海慈善莊斐斐執行長說：「今天這場社福日活動，我看見藝術的力量，藉由名人與社福單位的創作交流，串聯彼此的心意，充滿了愛與希望。萬海慈善成立21年來，始終秉持『把愛送到最需要的地方』的初衷。

中小型社福單位幫助照護在地老幼病貧等弱勢族群、但受限知名度不高而募款困難，希望萬海慈善的支持得以讓服務延續，也期待社會大眾也與我們一起關懷弱勢族群，您的參與能點亮一盞希望的光！」

▲萬海慈善邀請名人、藝術家、社福單位參與藝術創作。（圖／萬海提供）

今年專案愛心大使藝人許蓁蓁在參與活動時，也公布即將在下週結婚登記的喜訊，臉上洋溢著幸福，她表示：「我作為一位公眾人物，以身作則積極參與各種社福活動，身體力行幫助他們是我能做到的事情，我發現許多長輩很需要陪伴，所以我們也要善待身邊的長輩。萬海慈善這個角色很重要，舉辦各種活動讓他們能與社會多互動，也呼籲行有餘力者可以支持「讓愛閃耀」捐款，因為萬海慈善基金會審慎把關，讓每一分捐款發揮實質效益，幫助需要的人。」

來自宜蘭阿寶基金會的沈社工及張教保員，帶著兩位智能障礙者前來畫畫，平時他們就有繪畫課程，這次活動難不倒他們，一開始大展身手地在大象模型上塗滿亮麗的藍色。

沈社工說：「他們除了畫畫，也喜歡烘焙。「讓愛閃耀」補助學員上烘焙課程，培訓他們考取證照，平時做出來的麵包也會分送給宜蘭市的社福單位，讓萬海慈善的愛更遠地傳播出去。」

中華小腦萎縮症病友協會帶著兩位20多歲的病友姊妹來到畫室，姊妹倆與藝術家有說有笑地創作，輕鬆自在。協會林理事長說：「因為病友很難走出去被大眾看見，因此，我們募款相當不易，「讓愛閃耀」補助就更顯得重要，因為我的兒子也是病友，所以我很能感同身受，他很常在浴室滑倒受傷，這次向萬海慈善申請補助裝設浴室止滑條及塗層，可以大幅減少病友意外的發生。」

同樣來自宜蘭縣思源仁愛協會，一位90多歲的老奶奶遠道而來，她大方地分享：「今天的畫畫是我第一次嘗試，但我最擅長的是裁縫衣服喔！」她與藝術家度過一個美好的午後。

萬海慈善「讓愛閃耀」專案支持各地第一線的社福單位，期待大家共同成為中小型社福單位的堅強後盾，攜手翻轉弱勢者的困境，讓愛無所不在。募款資訊請搜尋「萬海慈善」官網https://wanhai-charity.org.tw/loveshining/ 查詢。