黃志芳著作《變局中的抉擇》獲金書獎　李詩欽大力推薦

▲電電公會理事長李詩欽(左)大力推荐黃志芳(右)剛獲金書獎的《變局中的抉擇：大國博弈下CEO的必修課》。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳與貿協資深顧問李牮斯合著的《變局中的抉擇：大國博弈下CEO的必修課》，近日獲得「113年度金書獎」殊榮，電電公會理事長李詩欽昨(17)日在電子展50周年記者會上，談到書中的論點大力推崇，建議媒體朋友好好讀讀，沒有那本書可以找他要。

李詩欽指出，書中談到地緣政治、總體經濟、創新科技等三重挑戰，正是ICT產業面對的艱鉅挑戰，他也和黃志芳一樣，認同全球化已成過去，現在面對全球在地化趨勢，原在中國的投資轉到美、日、歐、中東。

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《變局中的抉擇》在今年2月出版，根據書商哀摘要，書中指出，台積電創辦人張忠謀在美國亞利桑那州的晶圓廠移機典禮致詞中說到：「全球化幾近壽終正寢、自由貿易幾近壽終正寢，許多人仍然希望一切能夠恢復舊觀，但是我不認為能夠起死回生。」這句話點出全球化的「大平穩時代」已然終結。



過去三十年的全球化風潮下，許多企業老闆在全球走透透接單，藉著最核心的供應鏈管理和生產know-how，擔任起全球供應鏈的主導角色，然而，生產基地通常西進中國（亦即看似「全球化」、實質「中國化」），在美中貿易戰、台海緊張、俄烏戰爭等變局之下，美、日、歐盟等國出於地緣政治及國安考量，轉向「去全球化」，推出各種產業在地化政策，自行建立在地供應鏈。如今台灣面對的是因應調整投資生產布局的新課題。

在這個轉折點，台灣CEO不能再仿照舊時代，只關注產、銷、人、發、財，和客戶及供應鏈管理，照著舊的全球化遊戲規則進行布局、投資、生產、銷售即可；而勢必要順應局勢的變化，密切關注地緣政治、總體經濟、新科技三大影響因素。



三大影響因素：

一、地緣政治，台灣是全球供應鏈不可或缺的夥伴，世界各地都需要台灣。在美中新冷戰、在地生產風潮之下，全球供應鏈重整，台灣企業要體認，現在是走向全球市場，將成功模式複製到世界各地的時刻。重新布局才能分散產風險，保有全球供應鏈的主導角色。



二、總體經濟，在高通膨、高利率、強美元的趨勢下，企業家需要更關注資產負債表的細節，提高專業度與主動性，除了降槓桿、多元化，與涉獵抗通膨的避險硬資產等基本功之外，還得更深入了解貨幣的本質，並用於實際營運活動，例如：避免如矽谷銀行被擠兌，或70年代利率劇變之前就超前布局。



三、新科技

1.生成式AI： AI不僅能提升工作的速度、品質與創新，也代表企業取得成本低廉的全能員工，提供商業模式新的路徑。例如外包變內包的商業模式轉變，特別能協助中小企業。



2.元宇宙：在世界面臨「去全球化」挑戰之際，元宇宙的大門因科技進步而打開，並帶來哥倫布發現新大陸以來最大，比實體世界更大的商機。實體世界與元宇宙的進出口貿易能產生經濟價值最高的商業模式。

3.比特幣：台灣是全球最重要的礦機算力與比特網絡零組件生產國，日後將思考如何從硬體延伸，抓住比特網絡更大的商業及戰略價值。

除了製造外銷之外，台灣需要再創一個完全不同的經濟模式。作者構思了三種可能性：普羅特斯特區—「全儲備銀行」、「比特特區」與資產的「過冬糧」；主權基金—打通華爾街的門路取得資本市場的協助，協助政府了解世界局勢；垂直整合—爭取更快的創新速度，更精密的設計，與更穩定的品質，而非成本效率取向的水平整合。



面對瞬息萬變的新局勢，台灣的CEO們許多新功課，包括努力學習成為國際企業、全球化營運所需的各種訣竅，更重要的是踏出舒適圈，走向世界的決心，策略與自信。

「金書獎」是經濟部中小及新創企業署為推廣適合中小企業閱讀的優良書籍，辦理的「金書獎—優良中小企業經營管理出版品」推廣活動。