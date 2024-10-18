台積電大漲50元收1085　台股漲勢收斂上漲433點

破紀錄！172萬人搶申購星宇航空 中籤率僅2.32％

星宇航空（2646）將於10／25掛牌上市，15-17日辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾172萬筆，中籤率僅2.32％，將於10／21抽籤，為今年唯一破百萬筆上市申購案，也創下史上紀錄，凍結近700億資金。

大立光法說會大利空 股價崩跌快9％「一張慘賠22.5萬」

大立光（3008）17日舉行法說會，不過董事長林恩平釋出最新展望，坦言第四季需求不好，也讓今日股價大跌，盤中最低來到2310元，下跌225元，跌幅達8.84%，持股一張等於大賠22.5萬元。

台銀黃金存摺衝2801元天價 砸10萬進場賺近4萬

受惠國際金價持續攻高，台銀黃金存摺今（18）日第一盤掛牌賣出價就飆上每公克2801元歷史新高，若在去年12月砸10萬元進場買入，至今賺3.86萬元。

法說大利多！台積電股價飆上1100元創新高 市值達28.52兆元

就在17日法說會繳出超優異成績單及樂觀展望後，台積電（2330）今日股價飆出新高，早盤一度來到1100元，上漲65元，漲幅達6.2%，市值也飆升至28.52兆元。

台積電遭美調查賣給華為AI晶片 公司澄清「遵守所有法規」

根據外媒《 The Information 》報導，美國商務部正在調查台積電是否為華為製造人工智慧或智慧型手機晶片，違反美國出口規定，不過台積電則表示，公司致力於遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制，並維持出口系統以監控和確保合規。

三商壽前三季轉盈EPS 0.52元 股價反跌重挫逾4%

三商壽（2867）公布前三季財報自結稅後淨利為26.9億元，擺脫去年同期虧損命運，每股稅後盈餘0.52元，淨值為440億元，較去年底增加40.6億元，淨值比為3.15%，較去年底增加0.18%。目前總資產達1.6兆元，較去年底成長5.4%，今（18）日股價呈現利多不漲的格局，跌幅逾4%，最低觸及7.03元。

六角搶攻泰國手搖飲市場 攜手ThaiKK集團拚2年內開30店

六角（2732）旗下手搖飲品牌「Chatime日出茶太」積極布局海外市場，在全球版圖已達63個國家地區，其中印尼、菲律賓、加拿大及澳洲等區域展店都以超過百家，近年來東南亞市場競爭加劇，泰國市場半年內已開出4家門市，目標2年內能開出30店。

減班奏效、SCFI本周僅跌0.02% 但美東線跌逾一成

上海交易所今(18)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2062.15點，跌0.42點，微跌0.02%，接近平盤，主要漲在波斯灣、澳洲等次要航線，歐美線都有下跌，其中美西線微跌0.08%，但美東線下跌10.53%，攬貨業指出，本周運價接近平盤主要靠船公司減班控艙，月底前美東線有進一步減班，可望穩住運價並有利11月漲價。

愷森能源攜美商GSSG Solar寰宇太陽能 共開發220MW地面型光電案場

力麗觀光開發股份有限公司 （5364）轉投資子公司愷森能源近日宣布，與美國再生能源基金管理公司GSSG Solar寰宇太陽能共同投入台灣太陽光電案場的開發；本次合作代表愷森能源成為GSSG Solar在台灣最重要的戰略開發合作夥伴，雙方未來將攜手推動台灣能源轉型與永續發展。

AI需求強勁！宏碁資訊雲端比重超過7成 強化中國及越南布局

數位雲端服務商宏碁資訊（6811）18日舉辦「釋放AI衝擊波」研討會，聚焦AI實踐應用，並最佳化AI資安策略。宏碁資訊總經理周幸蓉指出，宏碁資訊上半年雲端業務25%，比重由6成到超過7成，主因來自Azure OpenAI (AOAI)、Copilot的企業需求，未來也會不斷強化中國及越南市場。