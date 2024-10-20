「5職業」最可能被AI取代！　最新調查曝

▲AI對於人類工作的衝擊有多大？調查報告揭示結果。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

AI人工智慧不斷發展，成為讓不少企業事半功倍的助手。知名求職網站Indeed最新報告顯示，雖然AI已經改變了部分傳統的工作模式，目前它還未準備好取代人類的工作，然而包括會計、行銷與廣告專家、軟體開發者等5種職業，可能已經受到衝擊，且「最有可能被人工智慧取代」。

根據《CNBC》報導，Indeed一份在上（9）月25日發布的報告指出，在2800項職場技能調查中，沒有任何1項「很可能」被取代的技術，並有68.7%的技能「不太可能」或「幾乎不可能」被取代、28.5%的技術「可能」遭到AI取代。

Indeed首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）表示，他們將能夠利用的技能，對比過去1年左右收到的100多萬個招聘資訊，然後進行評估「人工智慧能否取代人類來執行這1特定的工作職位」，出乎意料的是，「我們發現實際上沒有任何技能『很可能』可以被取代」。

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報導指出，Indeed使用OpenAI最新的模型GPT-4o來評估自身在3個領域執行工作技能的能力，包括提供與技能相關的理論知識、使用這些技能解決問題、以物理或數位方式執行這些技能。研究表明，AI目前只適合為人類提供輔助作用，即使AI具有較高的技術能力，但沒有更強的解決問題的能力和動手能力，仍然無法與人類勞動力競爭。

不過，Indeed的研究人員在研究中考慮了16種職業，並重點介紹了5種「最有可能被人工智慧取代」的工作，包括：會計專業人士、營銷和廣告專家、軟體開發人員、醫療保健行政人員，以及保險理賠與稽核主管。

古德爾認為，這些職業所需技能的技術性和經常重複性，正好與人工智慧的優勢接近，且這些職業往往需要較少的身體互動；她也補充道，那些需要與客戶進行交流、親自到場或較少重複解決問題的職業最不可能被取代，例如護理等必須直接面向患者的醫療保健工作。

古德爾建議，人們不應迴避人工智慧帶來的衝擊，反而要更善用去善用AI技術來提升能力，像是撰寫軟體程式的人，應該學習使用AI來提升生產力，進而提升職場競爭力，「AI雖然無法取代人類，但將是非常先進的數位助理」。

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