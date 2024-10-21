美國TGI FRIDAYS傳瀕臨破產　開展餐飲：營運穩定不受影響

▲TGI FRIDAYS。（圖／開展餐飲提供）



記者廖婕妤／台北報導

美國知名休閒連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS傳出陷入財務困境，公司正尋求資金援助，並可能在未來幾周內聲請破產保護；對此，TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲（7789）表示，台灣營運狀況穩定，展店計畫仍持續進行中，不受任何影響。

根據外電報導，TGI FRIDAYS美國總部正積極與銀行團交涉，爭取更高額度的貸款，以維持餐廳繼續營運，希望能順利通過財務危機；但同時，總部也正在為破產保護做準備，是否要聲請破產保護尚未定案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TGI FRIDAYS在台灣也有營運據點，其台灣代理商開展餐飲集團表示，確實有收到通知，但各國代理營運各自獨立，台灣TGI FRIDAYS營業狀況穩定，不受任何影響，且集團各品牌包括TGI FRIDAYS至明年仍有各項展店計劃持續進行中。

開展餐飲於2014年收購台灣TGI FRIDAYS並取得台灣區代理權，旗下還有Texas Roadhouse德州鮮切牛排、Dan Ryan's Chicago Grill、Amaroni's New York Italian，以及新創自有品牌LillA，5個品牌共有30家店。

目前台灣TGI FRIDAYS共有18家，Texas Roafhouse在台灣有6家、上海1家，Dan Ryan's在香港有3家店，Amaroni's香港則有2家，LillA預計明年在台北展店。

開展餐飲預計將於今年11月登錄興櫃，去年營收為21.12億元，稅後淨損為1.26億元；今年上半年營收為9.57億元。明年將持續展店，挹注業績成長動能。