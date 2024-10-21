精誠集團子公司「精誠金融科技」　將於12月下旬提出登錄興櫃

▲精誠資訊子公司精誠金融科技將於12月下旬提出登錄興櫃。（圖／翻攝自精誠資訊）

記者楊絡懸／台北報導

精誠資訊（6214）子公司精誠金融科技將於12月下旬提出登錄興櫃及併送公開發行申請。精誠金融科技為國內刷卡機端末設備市場龍頭；信用卡收單授權系統與清分清算系統為台灣市占第一，是台灣少數擁有自行開發及維運能力的支付服務提供商，除精誠資訊外，主要股東為第三方支付業者綠界科技（6763）。

精誠金融科技總經理黃華勇表示，精誠金融科技有6大獲利引擎，除了刷卡機端末設備、刷卡機維運暨特店商化服務及信用卡相關系統建置服務，長期居於台灣市場領先地位。

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黃華勇說，去年投入3項面向特約商店的服務開發，包含點數支付、電子發票加值中心，以及在10月推出的第三方支付服務，其中，點數支付服務推出一年以來，每月已有近億元的銷售規模，在6大產品陸續到位後，可望為精誠金融科技帶來更大的成長力道，距離發展OMO零售一條龍的願景也更近一步。

精誠金融科技推出的第三方支付服務，有別於台灣現行提供的支付服務內容，不再提供例如超商物流、宅配或條碼付款等功能，反而是類似於Adyen或是Checkout.com的國際支付公司，專注於即時完成收款的效率，並且持續導入多元情境支付輔助工具，提供單一且方便的支付平台，提高支付交易成功率，對於中小型店家將具有吸引力。

台灣第三方支付產業持續增長，市場規模一年可達5,000億元。精誠金融科技擁有自主研發能力與維護維運專業團隊，以刷卡機端設備來看，精誠金融科技的市場占有率超過7成，且8成以上的收單銀行及大型電子支付與第三方支付業者都是客戶。

此外，精誠金融科技由於具備特店服務親訪與電訪能力團隊，今年新承接的共用QR Code特店商化的服務及交通票證業端末設備維護業務，也能為將來的營收成長帶來機會與動能。