錼創科技關不住！股價創新高　30日漲近120％遭列注意股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

證交所今（21）日公布18檔注意股，其中Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）近期接單暢旺利多湧現，推升股價漲至155元新高價，今起已被列為處置股，又因最近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達118.92％，遭列為注意股。

錼創科技-KY創今年在手訂單較去年翻倍成長，全年業績看旺、有望獲利，9月營收為2.2億元，年增180.47％，稅後淨利為4127萬元，年增236.48％，EPS為0.39元，與Q2相比已轉虧為盈。

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錼創科技-KY創今年以來股價已漲了56％，今年8月跌至60元低點後，買盤隨即湧入，短短兩個半月就從60元漲至155元新高價，漲幅達158％；上週五就因連續3個營業日達證交所「公布注意交易資訊」標準，因此被打入處置股，處置期間至10／21起至11／1止，共計10個營業日，將以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

至於其他17檔注意股分別為恩德（1528）、喬福（1540）、直得（1597）、矽統（2363）、映泰（2399）、隴華（2424）、今皓（3011）、晟銘電（3013）、星通（3025）、正達（3149）、辛耘（3583）、全球傳動（4540）、穎漢（4562）、大銀微系統（4576）、訊芯-KY（6451）、昇陽半導體（8028）、美德醫療-DR（9103）。