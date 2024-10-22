台塑生醫砸2000萬建置全台首座光電儲能球場　每年減碳45公噸

▲台塑生醫捐贈全台第一座光電儲能球場給屏東縣石門國小。（圖／台塑生醫提供）



記者廖婕妤／台北報導

台塑（1301）集團旗下台塑生醫致力推廣預防醫學及再生能源應用，投資近2000萬元為屏東縣牡丹鄉石門國小建置全台首座「光電儲能球場」正式啟用，未來球場每年自發9萬度綠電，減碳約45公噸、相當於種植近4000棵樹。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，這是全台灣第一座結合鋰鐵電池儲能系統的太陽光電球場，為孩子提供遮風避雨、不用曝曬的運動空間，每年可發9萬度綠電，幫助學校用電自給自足，而且餘電不躉售，將透過儲能系統存下珍貴的電力，在停電、斷電時為學校禮堂及球場供應長達一週的夜間照明，也能作為部落緊急民生、醫療用電需求。

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王瑞瑜指出，台塑企業創辦人王永慶30年前提出「釣竿計畫」免費提供原住民孩子就學，至今累計投入近17億元、幫助超過5500人，還有人多年前從長庚護專畢業後在牡丹鄉衛生所服務，代表釣竿計畫不僅改善了孩子人生道路，也同時為原住民部落培養優秀醫療人才，成功促進社會良善循環，現在她也秉持創辦人的精神，希望透過光電儲能球場為下一代貢獻力量。

台塑生醫2003年成立以來推動預防醫學與社會公益，感謝原民會捐贈36坪原住民保留地，幫助台塑生醫完成善舉，也感謝教育部、屏東縣府協助，共同為石門國小打造陽光健康、穩定供電、節能減碳的光電儲能球場，未來台塑生醫將持續投入資源，以具體行動承擔責任，與更多夥伴攜手實踐健康與美好的社會願景。