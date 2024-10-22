美債送分題白忙一場！ETF全面走疲　華爾街大佬：殖利率挑戰5%

▲美債示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美債在降息呼聲中獲市場認定為極具潛力的投資工具，更有不少投資機構以「送分題」吸引資金湧向債券市場，不過包括國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）等多檔ETF股價全跌破年線，華爾街重量級投資報告示警，在通膨和美國財政支出擔憂下，未來6個月內美債殖利率可能會觸及5%的關鍵水準，顯示債券還有下跌空間。

自聯準會（Fed）9月啟動降息以來，市場認為迎來美債大多頭，但事實顯示，美債ETF股價一路走跌，不過投資人越跌越買，群益ESG投等債（00937B）、元大美債20正2（00680L）、00687B、00679B與中信優息投資級債（00948B）今日跌幅都逾1%，也是今日台股成交最熱五檔。

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00687B連續4個交易日走跌，今（22）日盤中最低來到30.35元，回測4月26日29.56元低點支撐；00679B在昨日跌破年線後，今日跳空開低，盤中股價最低至29.23元，跌幅超過1%，股價持續測試6月11日29.16元低點。

此外，包括中信美國公債20年（00795B）、凱基美債25+（00779B）、統一美債20年（00931B）、富邦美債20年（富邦美債20年）、群益25年美債（00764B）與永豐20年美公債（00857B）等多檔ETF跌破年線後今日持續開低走低，且都有出現1%以上跌幅，與投資人期望背道而馳。

《彭博社》報導， T. Rowe Price 固定收益主管的 Husain 表示，債券殖利率曲線可能會進一步陡峭，因為短期國債殖利率的任何上漲都將受到降息的限制。

德意志銀行私人銀行部門預期，到明年 9 月，10 年期公債殖利率將達到 4.05%，這項預測僅花了大約一個月的時間就被證明是正確的。同時，貝萊德投資研究所(Blackrock Investment Institute)也發布了一份報告，告訴投資者，隨著新經濟數據的發布，美國長期債務殖利率將雙向波動。

美國的財政狀況已經出現裂縫，在截至9 月的財政年度中，該國的債務利息成本負擔攀升至90 年代以來的最高水準。而美國總統候選人川普與賀錦麗在競選期間持續開出支票，兩派陣營都沒有將減少赤字視為政策，也拉高美債風險。

Husain預期，美國聯準會（Fed）可能在新一波降息循環中採取「最小幅度」的措施調整貨幣政策，此舉將與1995年至1998年的降息幅度相當。

美國時間周一紐約時段尾盤，各期限美債殖利率普遍上升。其中，2年期美債收益率漲8.1個基點報4.044%，5年期美債收益率漲11個基點報3.998%，10年期美債收益率漲11.3個基點報4.205%，30年期美債收益率漲10.8個基點報4.505%。

