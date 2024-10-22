資訊軟體添新兵！昕力資明以每股8.5元登興櫃　明年再拚上櫃

▲昕力資訊日前參與醫學研討會，「DigiFusion」能協助醫療機構有效整合並管理資料。（圖／翻攝自昕力資訊臉書）

記者楊絡懸／台北報導

昕力資（7781）預計23日於登錄興櫃，認購價每股8.5元。昕力資目前已發行股數為5.73億股，實收資本額為新台幣2.87億元，股票每股面額為新台幣0.5元。

昕力資成立於2005年，為台灣少數100%的MIT自製軟體公司。昕力資表示，旗下AI「SysTalk.ai」及數位轉型「DigiFusion」產品線已臻成熟，客戶包含國內外知名金融產業，已取得不錯的市占率

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此外，昕力資今年底將推出資安防護「GadoSecurity」及永續發展「ESG Swift」產品線，提供企業各大面向更完整之一站式服務。

昕力資2023年營收7.76億元，每股淨損0.05元；2024年上半年營收達3.22億元，每股淨損0.44元。昕力資表示，營收方面主要持續拓展客戶有成，均較去年同期成長，稅後淨損則因近年開發自有產品，研發費用增加及實施庫藏股一次性認列費用，產生稅後淨損。

展望後市，昕力資董事長姚勝富指出，除持續耕耘國內既有客戶外，2025年將加強醫療產業產品拓展力道，預期2025年下半年掛牌上櫃；海外市場方面，透過子公司開發自有產品及透過新併購的越南子公司進軍當地產險市場，複製台灣市場成功經驗。