單身住家裡「月領4萬股息」想辭職！過來人曝1隱憂：絕對不夠用

▲原PO想辭職。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

比起出門工作，部分人更傾向在家操作股票賺錢，一名網友表示，今年33歲，單身住在家裡，每月有4萬元配息，因此考慮辭去現職，改為選擇有彈性工時的工作。貼文曝光，許多網友不支持辭職，4萬元可以當作額外的娛樂基金，找個相對輕鬆的工作就好。

有網友在Dcard發文，今年33歲住在高雄老家、吃家裡，有給孝親費，每月有固定的4萬元配息，工作壓力大，且工作量多，猶豫要不要留在原本的工作，繼續為老闆奮鬥，還是辭職找個工時彈性的打工，「4萬多是月配息基金的配息，還沒加台股跟港股配息」。

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貼文曝光，網友勸他繼續工作，「4萬就想辭職？配息也不是穩定的好嗎」、「一個月才4萬是能當什麼貴富，只能說普通吃穿不愁，一個月能收幾百萬才叫貴富」、「4萬的股息就辭職，感覺還是不太保險，有打工或兼職的話，至少到時候股票有異動還不至於餓死」、「我配息是你兩倍，我完全沒有想退休的念頭，想都沒想過」。

有網友分享躺平的經驗，「躺過半年的告訴你4萬絕對不夠，有上班跟沒上班開銷差很多，生活上大部分開銷發生在白天，一周2個白天變7個，要維持同樣生活水準，花費一定暴增。另一個問題是，萬一你爸媽哪天不爽把你趕出去呢？不要覺得不可能，人過了更年期翻臉比翻書還快」。

有網友建議，可以找輕鬆一點的工作，「找個相對輕鬆的工作，人太閒會敗家，會跟社會脫節」、「我以前學生時期在大賣場打工，裡面確實一堆財富自由的大哥大姊在那邊養老」、「我朋友用00878、00929、00712、00915組成配息軍團，每個月領3-6萬，高標6萬多，低標3萬多，目前工作是一個38K的倉管，已經跟老闆提做到明年初就不幹了，隨便再找個輕鬆的工作做，也不用怕老闆臉色」。