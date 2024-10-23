SOGO周年慶拚業績121億元　刷中信聯名卡享14％優惠

▲SOGO董事長黃晴雯 。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨周年慶即將於11／7起開跑，為期12天的檔期全台7館目標業績要達到121億元、年增1％，另本月「中國信託遠東SOGO聯名卡」也正式推出，周年慶期間刷聯名卡可獨享最高14％優惠，可望帶動周年慶業績。

SOGO董事長黃晴雯表示，以今年亞洲市場的零售業表現來看，台灣雖然因為匯率關係小輸給日本，但仍勝過中國、韓國，在亞洲市場表現很好，今年全年表現都會不錯，尤其Q4有周年慶挹注更是看旺。

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黃晴雯指出，遠東大巨蛋Garden City開幕以來表現也很強勁，業績比預期目標成長2成，且有75％都是新的消費者，客層年齡也逐步往下延展到10-15歲的客群，驗證百貨公司可以做出全客層的效果。大巨蛋12天周年慶期間，業績預估目標約2600萬元，現在只有32家品牌餐飲，所以營業額佔比較小。

黃晴雯也說，雖然台灣還是受到全球影響，俄烏戰爭能源價格上漲、高利率通膨、進口商品價格調整等，對於買氣、購買習慣都有所影響，但周年慶一定可以在SOGO買到最好的價錢，目標打出比出國更優惠的價格，尤其精品、日系商品都不會比出國買還貴。

此外，SOGO台北3館仍是周年慶的重中之重，忠孝館以化妝品表現強勁，黃金買氣也是很旺，去年周年慶期間成長3成，今年前9月也已成長25％，更看好周年慶注入業績；復興館因為改裝，今年預估持平，但今年9月表現已回到預算目標，表示精品客層黏著度很強，也看好Q4精品業機會向上成長，周年慶也給出外面難見到的折扣，買氣看旺。

同時，今年遠東SOGO周年慶與三麗鷗一同歡慶，人氣角色Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米IP角色，將與 SOGO共度盛大周年慶檔期，3個角色既橫跨經典又引領潮流，深受跨世代粉絲的喜愛，特別規劃6波超可愛來店禮讓大家療癒日常、貼近你我生活中最實用的獨家聯名周邊商品，可望吸引周年慶人潮挹注業績。