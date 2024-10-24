「高空通訊平台」來了！基地台裝在氦氣球上　網路範圍達半徑11公里

▲數發部長黃彥男與多位政府部會代表、業界與學界專家共同見證「高空通訊平台」創新技術的突破性發展。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台東報導

數位發展部24日在台東縣鹿野高台舉辦「高空通訊平台升空測試與展示」，首度以國產國造的繫留型高空氣球建置近地高空通訊平台，展示高空通訊平台在災害發生後迅速恢復通訊的應用潛力，強化台灣通訊應變韌性；簡單來說，基地台安裝上高空通訊平台上，網路訊號涵蓋範圍達半徑11公里，成為災害發生時第一線提供前方搜救、開路隊伍或受困民眾通訊服務。

數發部長黃彥男與多位政府部會代表、業界與學界專家共同見證這項創新技術的突破性發展。由於傳統行動通訊車的天線在地面，涵蓋範圍約半徑2公里，對於災害應用上的通訊資源有限，此次展示的高空通訊平台可升空至800公尺的高度並穩定停留，提供半徑達11公里的地面網路覆蓋。

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根據資料顯示，高空通訊平台搭載獨立的能源供應裝置，採用氫燃料電池作為主要能源來源，確保即使在長時間運作下，依然能夠提供穩定可靠且低汙染的電力供應；高空通訊平臺並具備50公斤的載重能力，使其有更多的設備選項，從而增強其應用彈性，可因應更多的使用情境。

此外，該平台能持續滯空超過14天，顯示長時間提供穩定通訊服務的能力，極大提高災害期間的通訊恢復效率，並大幅度提升災區與偏鄉地區的通訊能力，減少數位落差。

▲「高空通訊平台」繫留型氦氣球正在充氣中，不過台東當地天氣風速過快，暫時還無法親眼目睹升空。（圖／記者楊絡懸攝）

▲「高空通訊平台」升空情形。（圖／數位發展部提供）

「台灣是一個天災很多的地方，也因為地緣政治的關係，必須要保持通訊的韌性。」黃彥男表示，高空通訊平台是台灣自行控制、發展的技術，在緊急時候可以使用，也是全球第一個通訊解決方案的實驗，未來將繼續往下研發，成為台灣自己專有的技術，不論是救災、通訊或緊急應變，都能使用這升空800公尺並提供80小時通訊的平台。

黃彥男強調，這項技術突破將大幅強化台灣面對天災與重大事件的應變能力，尤其在基礎設施受損時，能夠快速恢復通訊，協助災後救援與公共安全保障。此外，高空通訊平台未來也可運用於偏遠地區，解決當前數位落差問題，實現更普及的通訊服務。

數發部指出，本次計畫協同國內多個研究單位與企業，以及攜手各部會共同推動，展示政府與各界合作成果。黃彥男也感謝各方支持，並強調數發部將持續投入資源，推動平台效能優化，確保能在更多緊急應變場景中進行應用，為台灣的數位韌性提供有力支撐。

活動現場也演示多項技術，包括模擬災害情境下的通訊中斷與恢復過程，透過高空通訊平台提供的臨時訊號，結合無人機進行受困民眾的搜救，讓與會者充分體驗高空通訊平臺的即時應用成效。

數發部表示，將持續推動創新技術的發展，致力實現「數位連結，嶄新視野」的願景，並期待未來能在更多應用場景中，將這項技術發揮至最大潛力。