彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為 已切斷服務

美中貿易戰晶片禁令持續升溫，《彭博社》今（24）日報導，台積電本月發現，特定客戶生產的晶片落入華為手中，這可能違反了美國旨在切斷技術流向中國國家龍頭企業的制裁措施，台積電除了已切斷對這家公司的服務，同時向台灣、美國兩地政府發出通報。

台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬 中信銀、王道銀無上限

理專表示，多家銀行定存都有設定1萬元的「起息門檻」，但很多人都不會注意到其實台幣定存還會有「上限門檻」，以國泰世華銀為例，單月臨櫃和網銀定存金額總計超過300萬元，系統就會擋下，要等到隔月才能再設定存。

iPhone 16出貨縮水！郭明錤：AI效應未出現 非Pro訂單少千萬台

擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風國際證券分析師郭明錤在個人X平台上指出，人工智慧 (AI) 效應尚未湧現，從 2024 年第四季到 2025 年上半年，蘋果 iPhone 16 的訂單減少了大約 1000 萬部，影響範圍以非 Pro 機種為主。

歐美線7月以來運價跌四到六成 法人認為5個月後才是觀察點

今年貨櫃船公司獲利高峰在第三季，馬士基航運本周一(21日)第四度調高財測，當日股價上漲，但周二、週三跌1.08與1.81%，有國內法人分析，今年貨櫃運價高點是在7月上旬，而近3個月來歐美線運價已經下跌四到六成，第四季進入淡季，聖誕貨品多已結束運送，農曆年前即使有小旺季，年後卻是大淡季，因此估計要5個月後，明年第二季才能看出市場端倪。

快訊／台股收盤大跌142.24點 台積電持平至1060元

台股今（24日）開高走低，加權指數終場大跌142.24點，以23192.52點作收，跌幅0.61％，成交量3657.32億元。

聯發科、台積電排前三！全球最值得信賴企業出爐 有9家台廠上榜

美國《新聞週刊》（Newsweek）發布「2024年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2024），在名列46家企業中，台灣企業就有9家在信賴名單裡，值得注意的是，聯發科（2454）排名第二，台積電（2330）緊追在後排第三。

電機股恩德爆逾12萬張居成交王 連拉3根漲停後翻黑

木工機暨工具機大廠恩德（1528）股價連3天亮燈收漲停，今（24）日早盤續跳高至23.9元再創14年新高，雖因獲利了結賣壓出籠，股價翻黑，成交量二個小時即爆出逾12萬張史上大量，居今日台股成交王，累計近10個交易日飆漲7成。

中信金搶親遭否決 金管會彭金隆：檢討拉高公開收購門檻

「新新併」搶親中信金採取換股加現金收購，卻遭到金管會「緩議」，今（24）日財委會上，立委郭國文質疑中信金收購10%門檻，是符合金管會在法規，但駁回中信金的申請，並用「因人堵事」來形容金管會決策，彭金隆坦言，法規要檢討，已在檢討是否把10%收購的門檻拉高。

降息後「債券卻不漲反跌？」 投資專家：美債ETF入手價好時機

美國聯準會（Fed）宣布降息後，債券價格應該反向上漲，但9月債券價格卻不漲反跌，讓不少投資人大感意外。大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，美國相關經濟數據表現如預期，長短年期公債倒掛已結束，美國10年期公債殖利率持續維持4%以上，在這樣的環境下，建議投資人應布局於長天期投資等級債，除了現在可領取穩健息收，還能期待降息循環中，債券價格上漲的可能性。

全台各地稅務局內網當了！ 財政部：查調所得就近至國稅局申辦

財政部財政資訊中心今（24）日指出，因地方稅內網設備異常服務中斷，已在11點20分緊急修復。民眾如果有臨櫃稅務服務，可先透過財政部稅務入口網線上辦理，另查調所得可就近至國稅局申辦。