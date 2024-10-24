快訊／台股收盤大跌142.24點　台積電持平至1060元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（24日）開高走低，加權指數終場大跌142.24點，以23192.52點作收，跌幅0.61％，成交量3657.32億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲111.88點開出，指數開高走低，盤中最高達23446.64點，最低23150.77點，終場收在23192.52點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1060元；鴻海（2317）下跌4.5元至211.5元；廣達（2382）下跌12元至305元；陽明（2609）下跌1.2元來到67.3元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.1元至9.63元。
今天漲幅前5名個股為菱光（8249）上漲6.1元，漲幅10％；普安（2495）上漲3.55元，漲幅10％；銘鈺（4545）上漲6.7元，漲幅9.99％；美隆電（2477）上漲3.15元，漲幅9.98％；環科（2413）上漲2.2元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為三集瑞-KY（6862）下跌35.5元，跌幅13.71％；訊芯-KY（6451）下跌25.5元，跌幅9.96％；冠軍（1806）下跌1.15元，跌幅9.96％；大量（3167）下跌16元，跌幅9.91％；聯鈞（3450）下跌22.5元，跌幅8.95％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|菱光（8249）
|67.1
|▲6.1
|▲10.0％
|普安（2495）
|39.05
|▲3.55
|▲10.0％
|銘鈺（4545）
|73.8
|▲6.7
|▲9.99％
|美隆電（2477）
|34.7
|▲3.15
|▲9.98％
|環科（2413）
|24.25
|▲2.2
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|三集瑞-KY（6862）
|223.5
|▼35.5
|▼13.71％
|訊芯-KY（6451）
|230.5
|▼25.5
|▼9.96％
|冠軍（1806）
|10.4
|▼1.15
|▼9.96％
|大量（3167）
|145.5
|▼16.0
|▼9.91％
|聯鈞（3450）
|229.0
|▼22.5
|▼8.95％
資料來源：證交所
讀者迴響