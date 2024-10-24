統一入主PChome成最大股東　東森購物、momo正面看待

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）

記者洪菱鞠／台北報導

統一集團（1216）展現布局電商領域企圖心，繼併購Yahoo台灣電子商務業務後，如今又宣布入主網家，23日公告董事會決議參與認購PChome網路家庭（8044）擬發行之私募普通股61,694,120 股，約佔三成股權，成為最大股東，在電商產業投下震撼彈，東森購物、momo都對此持正面看法。

東森購物表示，面對蝦皮購物、Coupang酷澎、淘寶等大舉跨境，台灣電商市場近10年已成全球大型電商的「境外殖民地」，而本土電商有規模並獲利的僅momo購物網及東森購物網（含電視購物），Yahoo購物、PChome則是早已失去電商經營力道，對於大型企業統一願意加入市場競賽，企圖挽回台灣在地電商的生存力、獲利率，值得大家關注，市場老業者給予加油的期待。

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▲momo今（24日）舉辦雙11活動記者會，總經理谷元宏在會中也提到對於針統一入主網家一事的看法。（圖／記者洪菱鞠攝）

針對統一入主網家一事，momo總經理谷元宏提到，他也是看到新聞消息才得知，雖然有些驚訝，但還不至於感受到壓力，只是現階段不便多作評論，但他認為，統一在實體通路擁有雄厚實力，與網家的OMO結合，預期可為市場帶來不一樣的火花，只是影響程度尚難以評估，而此事件顯示統一集團看好台灣電商的未來發展，與momo看法一致外，另也透露了一大趨勢，台灣電商滲透率還有很大的成長潛力，不只是線上，連線下也是這樣看。

谷元宏提到，目前台灣電商在整體零售銷售額占比約13%，尚未達到高度飽和狀態，若要談競爭版圖的變化，他以正面態度看待產業整合，當產業發展到一定程度後，整併是必然趨勢，因此出現小型被併購的情況，而OMO模式對整體零售業的影響，拭目以待。至於momo在市場的佈局策略上是否也有併購計劃，他坦承有這樣的想法，不過仍未尋找到能夠真正產生綜效的好對象。

而PChome網路家庭集團（8044-TW）公告董事會決議通過私募普通股案，引進統一企業股份有限公司（1216-TW）參與認購其私募普通股。此次私募普通股案總共將發行61,694,120股，約佔網家增資後已發行股份30%。本次私募實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之，網家預計將於今年12月19日召開股東臨時會。