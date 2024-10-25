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央行打房「林口房價暫凍漲」　在地房仲：自住客進場好時機

▲▼ 林口房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲雖然目前林口房價持平，但比起過去有更大的議價機會，是自住買方進場的好時機。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

央行9月重拳打房，全台房市量縮。新北林口房仲觀察，林口房市呈現兩極化趨勢，小坪數低總價、大坪數高總價交易仍有相對量能支撐，此外強調雖然目前林口房價持平，沒有下跌，但比起過去有更大的議價機會，是自住買方進場的好時機。

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先前新北林口預售房價飆上8字頭，震驚市場，躍上新聞版面。對此，永慶不動產林口站前加盟店東陳明勇表示，近年林口房市剛性需求強勁，推升房價表現，但8字頭價碼屬新案個案，以林口新市鎮價格最高的前段來說，4~6字頭都能買到不錯的中古大樓。

陳明勇指出，林口新市鎮前段開發飽和，以屋齡5~10年中古屋交易為主，大坪數成交單價45~55萬元，中小坪數則落在55~65萬元間，其中總價1000萬元出頭買得到套房，2房+車位則約1600~1800萬元。

陳明勇觀察，央行9月重拳打房之後，林口房市交易呈現「兩極化」現象，小坪數低總價、大坪數高總價豪宅交易相對有撐，前者剛性需求仍在，且大多為新青安首購，不受限貸與央行政策衝擊，另外對資產雄厚的客戶來說，若有豪宅的自用需求也仍會出手，但中間坪數總價帶的交易就明顯較鈍。

陳明勇進一步表示，央行政策祭出之後，屋主心態多少受到影響，沒有過往那麼硬，對未來的價格期待也微幅下降，「觀察目前林口市況，供給量微幅上升，但不至於形成賣壓，而價格基本上還是呈現持平。」

▲▼ 林口房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲林口有不少建設利多，房市展望看好。（圖／永慶不動產提供）

不過，陳明勇建議，現在的市場氛圍是自住客進場的好買點，畢竟比起過去更有議價的空間。另外以中長線來看，林口也是北台灣相當具有發展潛力的區域，像是三井二期即將開幕、艾司摩爾等科技大廠進駐工一工業區等等，就業人口持續增加，房市展望看好。

此外，陳明勇補充，近年林口的自住買盤比例高，投資客相對少，且新推案量不大，代表房市籌碼相對乾淨，不論大環境政策如何變動，林口都不容易出現拋售賣壓，房市相對穩定健康。

▲▼ 林口房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲陳明勇認為，現在對於自住買方來說，是進場林口的好時機。（圖／永慶不動產提供）

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