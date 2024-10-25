快訊／星宇航空好威！　上市10分鐘爆近9萬大量漲逾45％

▲星宇航空掛牌上市。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（25）日正式掛牌上市，每股參考價為20元，早盤以25.95元開出，開盤10分鐘內最高漲逾9元或45％至29元，成交量逾8.7萬張，上演蜜月行情，星宇航空申購期間實際承銷張數為79,900張，中籤者若是在高點賣出，可賺1.8萬元。

星宇航空一早在風雨中舉行慶祝儀式，董事長張國煒看起來心情不錯，進場時還高舉雙手接受同仁歡呼，他表示，今天是星宇航空上市掛牌的歷史時刻，星宇航空飛航至今，始終堅持飛安至上的承諾，並致力於提供精品的服務。這些年來獲得許多旅客的支持與肯定，並會將這些回饋視為持續進步的動力，帶領公司逐步成長。

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張國煒同時也感謝全體員工的努力與奉獻，正是因為員工們不斷追求卓越及完美，星宇航空才能屢屢創造里程碑；掛牌上市後，星宇航空將秉持初衷，持續創新及拓展國際市場，為全球旅客提供更加優質的服務，也會更注重公司治理的落實，打造永續經營的航空公司。

星宇航空2023年合併營收為224.72億元，年增568%。其中，客運營收為197.47億元，年增767%，疫後第一年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。今年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。2024年1-9月總營收為259.27億元，較去年同期成長63%。其中2024年1-9月客運營收為226.08億元，年增率61%，主要於全球客運需求及票價維持高檔，載客率平均維持八成以上，同時新機持續交付，更有效提升整體運力。除此之外，2024年1-9月貨運營收為21.17億元，年增率91%，成長主因除公司持續引進廣體客機，增加北美航班機腹載貨容量外，電商及AI相關產品需求持續成長，導致艙位供不應求，載貨量屢創新高。

展望未來發展，星宇航空看好台灣作為轉機樞紐的地理優勢，將全力發展北美、東南亞轉機航網。此外，也將持續引進新世代機隊，預計至2029年達53架機隊規模。未來亦將積極尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，爭取更多策略性合作機會，共創雙贏局面。