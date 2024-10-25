築間插旗日本大阪！　「築間燒肉」今開幕、開啟第2個海外市場

▲築間插旗日本大阪，「築間燒肉」今開幕。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／綜合報導

築間（7723）積極佈局海外市場，繼今年初插旗香港打造第一個海外餐飲聚落之後，今（25）也正式插旗日本大阪，以全新燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」進軍日本餐飲市場，開啟第2個海外市場布局，平均客單價約日幣5000元，力拚月營收達日幣2000萬元，開店首月就能獲利。

築間表示，選擇日本大阪作為進軍東北亞首站的主因，除了看好總產值及消費力為全日本第二之外，同時看好即將於明年4月13日至10月13日舉辦的日本國際博覽會期間所帶來龐大商機提前佈局。

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築間餐飲集團以火鍋起家，看準個人獨食及燒肉商機，2020年首度跨足燒肉市場創立兩個燒肉品牌，分別是主打個人燒肉的「燒肉Smile」及吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，其中「燒肉Smile」更在台灣掀起一波個人燒肉瘋潮，躍升台灣個人式燒肉霸主。

憑藉成功的燒肉經驗2023年進一步開創出「絵馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」及「築間燒肉本命」日式高檔燒肉、韓國烤肉市場，燒肉系列品牌全球累計38家，逐漸成功開拓燒肉市場，營收占比約為整體營收的25%。2024年再創立燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」主打日本國產牛、黑毛和牛及日本三大和牛一神戶牛的進軍日本．大阪，開啟日本燒肉市場布局。

「築間燒肉 ちくま焼肉」選址於日本大阪道頓堀入口處必經的千日前商店街，距離難波車站步行4分鐘的精華商圈，成為進軍東北亞市場首站，拓展事業版圖，持續創造營收規模經濟，挹注動能帶動營收成長，主打日本國產牛、黑毛和牛外，特別選用日本三大和牛一神戶牛設計規劃出日幣5,500元、7,500元及15,000元三種價位。平日16:00前更推出商業午餐，四個價位選擇最低日幣1,800元起，大大滿足商務客群的用餐需求。

瞄準年底聖誕節、跨年聚餐商機，築間積極布局國內外及海外市場布局，國內展開街邊店、百貨商場的門店布局，擴大國內北中南地區的品牌聚落規模，海外市場，香港銅鑼灣、旺角，日本大阪相繼完成展店計畫後，預估年底前再開10家分店。挑戰全球總店數突破200家。在新品牌、新門店，以及海外市場布局多軌並行下，加速市場規模擴張速度，擴大市占率，增添業績動能。