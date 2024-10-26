SK海力士財報創高！大摩回頭認錯　上調目標價

▲SK Hynix,海力士。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

南韓記憶體晶片廠商SK海力士（SK hynix）24日公布財報，上季營收、獲利報佳音，而先前喊出「半導體寒冬」的摩根士丹利（Morgan Stanley、簡稱大摩）認錯，並上調了SK海力士的目標價，不過仍維持半導體產業周期已到頂的看法。

SK海力士是輝達（NVIDIA）重要供應商，受惠於生成式人工智慧（AI）帶動高頻寬記憶體（HBM）需求依舊強勁，使得這家韓國記憶體巨擘上季營收、獲利皆創新高。

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根據韓媒《BusinessKorea》報導，9月15日，摩根士丹利首爾分行發出看衰SK海力士的研究報告，認為記憶體市場「寒冬將至」，目標價從26萬韓元大砍至12萬韓元，評等也連降兩級至「減碼」（underweight），報告一出，SK海力士股價一日跳水重摔6%以上。

但SK海力士在24日公佈上一季財報，讓市場驚豔，報導稱，金融投資界人士透露，摩根士丹利最近在一份報告中將SK海力士的目標價從12萬韓元上調至13萬韓元，並認錯表示：「我們對SK海力士的短期評估是錯誤的。」

但摩根士丹利長期而言仍維持半導體產業周期已到頂的看法，並警告中國半導體廠正快速追趕，使SK海力士長期展望受壓，因此評等保持在「減碼」。



