SCFI翻紅漲近6％　業者看市場價格混亂、下周估持平

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

海運價格持續修正，最新一期的SCFI運價指數終止連8黑，本周上漲123.18點或5.97％至2185.33點，4大航線皆反彈上揚，業者表示，本周均一運費（FAK rate）市價趨近5000美元，市場實際價格較混亂，因此造成SCFI指數上漲，船公司有企圖在11月出漲價，但仍要觀察實際市況，預計下周價格應與本周差不多。

本周4大航線皆轉黑為紅，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價上漲276美元或14.2％至2226美元；地中海線每TEU上漲243美元或10.5％至2555美元；美西線每FEU（40呎櫃）上漲57美元或1.2％至4783美元；美東線每FEU上漲130美元或2.6％至5099美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者指出，目前的市況還很難理解，美東雖然只罷工3天，但仍造成部分航班延誤，部分貨物轉走美西，造成美西出現爆艙狀況，這周才稍微緩解，船公司也開始陸續報價，舉例MSC本周報價為美西線4950美元、美東線5350美元，上漲約500至800美元、長榮歐洲線報價約4650美元，但以目前貨量來看，美西漲價機率較高，美東、歐洲線則要持續觀望。

業者坦言，美東目前沒有聽說出現爆艙狀況，只能說他是用均一運費（FAK rate）去提出價格，這周市場均一運費，美東、美西確實是有喊到5000美元左右，下周仍要觀察實際狀況，但預計價格應和本周差不多。