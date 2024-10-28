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快訊／台積電漲10元至1075　台股開盤大漲107點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（28日）以23455.69點開出，指數大漲107.24點，漲幅0.46％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1075元，漲幅0.94％；鴻海（2317）上漲2.5元至218.5元；廣達（2382）上漲3元至313元；陽明（2609）上漲1.3元來到69.1元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.66元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌259.96點或0.61％，收在42114.4點；標準普爾500指數下跌1.74點或0.03％，收5808.12點；那斯達克指數上漲103.12點或0.56％，收在18518.61點；費城半導體指數上漲55.22點或1.07％，收5212.83點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數42114.4▼259.96▼0.61%
S&P5005808.12▼1.74▼0.03%
NASDAQ18518.61▲103.12▲0.56%
費城半導體指數5212.83▲55.22▲1.07%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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