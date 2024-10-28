景氣熱絡紅燈曇花一現　9月景氣燈號減5分、又轉為黃紅燈

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

國發會今（28）日公布9月景氣概況，9月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，月減5分，燈號轉為黃紅燈；其中，因傳統產業外銷動能平疲，加上高基期因素，致海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額轉為綠燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈；另領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

國發會表示，9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各減少2分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分；其餘6項燈號維持不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國發會指出，9月領先指標不含趨勢指數為103.35，月增0.07％，7個構成項目去除長期趨勢後，3項較上月回升、4項下滑；9月同時指標不含趨勢指數為105.9，月增0.77％，7個構成項目去除長期趨勢後，皆較上月成長。

展望未來，國發會表示，隨AI應用持續拓展，帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季之備貨需求，將有助出口動能延續；投資方面，國內半導體供應鏈持續擴增高階產能，加上國際指標大廠相繼來臺設立研發或資料中心，以及產業低碳與數位轉型相關投資持續進行，均可挹注投資動能。

國發會指出，消費方面，國內景氣好轉有助帶動企業調薪及獎金發放，加上政府持續推動各項減輕民眾負擔措施，均有助提升國人消費能力與意願。惟仍須密切關注美國總統大選、全球貿易壁壘、中東地緣政治紛擾等不確定因素對國內景氣影響。