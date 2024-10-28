台灣AI供應鏈聯盟指數　今起發布盤中即時指數

▲台股示意圖。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣指數公司新編「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet台灣AI供應鏈聯盟指數」 (簡稱「台灣AI供應鏈聯盟指數」)，自今（28）日起委請台灣證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「台灣AI供應鏈聯盟指數」以上市櫃股票為指數母體，自電子產業八大類股中，使用FactSet RBICS產業分類及產業價值鏈資訊平台資料篩選符合人工智慧主題及供應鏈相關產業者。合格股票通過流動性檢驗後，篩選符合市值規模及成交金額門檻之股票，擇優選取50檔成分股。成分股以產業平均營收占比分群，再以自由流通市值計算權重，以表彰臺灣人工智慧主題產業股票組合之投資績效表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣AI供應鏈聯盟指數」於每年4、10月進行成分股定期審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為323.96%、夏普比率為110.51%及2023年殖利率為7.16%，表現優於加權報酬指數(165.5%、98.58%、4.65%)及台灣全市場報酬指數(180.19%、100.6%、4.72%)。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為光寶科（2301）、台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、智邦（2345）、宏碁（2353）、技嘉（2376）、廣達（2382）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）。

行政院於8月通過4年國家發展計畫，就經濟目標部分，發展五大信賴產業，其中設定AI產值預計未來兩年可望突破兆元，在國家政策與產業優勢發展下，潛力可期。「台灣AI供應鏈聯盟指數」網羅國內AI產業供應鏈之優質股票，期未來可藉由指數金融商品發行，提供投資人便利參與AI產業趨勢投資的新選項。

