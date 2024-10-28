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台灣淨零轉型ESG 50指數　今起發布收盤指數

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣指數公司(簡稱TIP) 與標普道瓊斯指數公司(簡稱S&P）合作，新編「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」 (簡稱「台灣淨零轉型ESG 50指數」)，自今（28）日起發布收盤指數。

「台灣淨零轉型ESG 50指數」以台灣證交所上市股票為母體，自S&P台灣中大型股指數(母指數)排除爭議性產業議或違反聯合國全球盟約之公司，挑選每股股利、每股盈餘為正，及溫室氣體排放數據涵蓋範疇1至3的股票，作為候選股票。

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該指數加權方式採用國際上常見的最適化加權法，以指數成分股權重貼近母指數的比例為目標，可避免權重調整產生與ESG表現不一致的情況；及納入多項轉型風險衡量指標並設定標準需優於母指數表現，包括溫室氣體排放度需較母指數降低30%、符合歐盟巴黎協定(PAB)及氣候轉型基準(CTB)標準之7%脫碳軌跡、ESG分數表現需較母指數提高20%、及高氣候影響產業營收比重及殖利率指標亦須優於母指數等，自候選股票擇優選取50檔，以表彰指數兼具邁向低碳與淨零轉型的股票投資組合績效表現。

「臺灣淨零轉型ESG 50指數」於每年6、12月進行成分股定期審核，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯（如附表一），2016年12月~2024年9月年化報酬率為18.17%及夏普比率為1.09，表現優於母指數(16.84%、0.99)，依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電（2303）、台達電（2308）、台積電（2330）、廣達（2382）、中華電（2412）、長榮（2603）、富邦金（2881）、元大金（2885）、兆豐金（2886）及日月光投控（3711）。

根據晨星全球永續基金2024年第二季的研究，台灣永續主題基金的資金流動相對其他亞洲國家持續增長，顯示國內投資人對永續主題投資仍具高度需求，但在國際趨勢關注淨零碳排下，台灣淨零主題的指數化商品相對缺乏。在指數化投資趨勢蓬勃發展與ESG投資趨勢潮流下，希望「台灣淨零轉型ESG 50指數」未來能透過發行人將指數商品化，成為投資人便利參與台股淨零轉型趨勢投資的新工具。

關鍵字： 台股指數ESG淨零轉型永續

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