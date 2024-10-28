快訊／威力彩頭獎6.3億開獎！對中7碼秒翻轉人生　快來終結25連槓

台股開高收低！投資專家：美大選結束後「指數可望再上攻」

台股28日開高收低，終場收在23,198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交量3,282.76億元，主要是美國總統大選進入倒數階段，市場觀望氣氛濃厚，待大選結束後，台股在AI趨勢下將有機會再往上攻。

映泰認「沒搭上矽光子列車」！股價跳水下殺跌停 連三跌墜破月線

板卡廠映泰（2399）上周法說會時提及，今年營收主力仍以主機板為主，並沒有因轉投資「小金雞」而搭上矽光子列車，加上AI PC沒有「殺手級應用」帶動換機潮，前景保守看待，導致映泰28日股價下殺，尾盤墜至跌停價36.45元，下跌4.05元，成交量4萬5,466張較前一日擴大，股價連三跌並墜破月線。

景氣熱絡紅燈曇花一現 9月景氣燈號減5分、又轉為黃紅燈

國發會今（28）日公布9月景氣概況，9月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，月減5分，燈號轉為黃紅燈；其中，因傳統產業外銷動能平疲，加上高基期因素，致海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額轉為綠燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈；另領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

世界健身砸2.88億元收購美國母公司 拿下全球品牌經營權

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）今（28）日宣布，已完成以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International（WGI），不僅確保公司獲得World Gym品牌的全球經營權，還享有其271個國際據點的加盟權利金收入。

川普若當選估12月就會有關稅提高前的搶運潮 但會是寅吃卯糧

川普入主白宮機會大增，兩家超大型攬貨公司負責人都指出，如果川普當選，勢必會大幅提高進口貨品關稅，且估計11月中旬過後或12月就有可能見到規避高關稅開始搶運的貨載，不過陽明海運前董事長謝志堅指出，搶運高關稅貨品是寅吃卯糧的做法，在高關稅實施後，就會出現貨量驟減現象，市場落差會很大。

鴻海飆漲至221.5元寫3個月新高 伺服器搭載「最強AI晶片」爆單

美股超級財報周登場，包含半導體、AI等族群皆受矚目，鴻海（2317）以218.5元開出，最高價來到221.5元，漲幅超過2%，來到近3個月高點，鴻海開盤30分鐘成交量達3.4萬張，為上市公司排名第三。

日圓「0.2121」刷3個半月最甜 10萬台幣多換4萬日圓

日本政壇情勢出現轉變，執政黨大敗未能過半，首相石破茂恐成「最短命首相」，日圓應聲走貶，今（28）日台銀日圓現鈔賣出價掛「0.2121」刷3個半月新低，可較9月中的高點多換近4萬日圓。

星宇航空股價遇亂流！跌逾半根 早盤成交量居冠

星宇航空（2646）25日風光上市，股價一度狂漲60％上演超甜蜜月行情，不過，上市後第2個交易日，今（28）日一開盤就出現拋售潮，早盤一度重挫逾8％，隨後收斂但仍跌近5％，更爆出5.2萬張大量居個股之冠。

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡 明年1／1上路

年底清呆卡整頓潮再起，2銀行共千萬卡友權益受出現變動，其中發卡量高達741萬張的國泰世華銀公告，將於明年起更新信用卡條款，持卡人核卡後連續一年(含)以上未開卡或無消費，並經銀行評估有風險或安全考量疑慮下，暫停持卡人使用卡用卡權利或強制停卡。

張忠謀拋「最嚴峻挑戰」 學者：台積電的煩惱和別人不一樣

台積電創辦人張忠謀在公司運動會上說「最嚴峻挑戰就在眼前」，引發半導體界熱議，觀察半導體生態超過20年的台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真向《ETtoday新聞雲》表示，今年下半年開始就可以看到半導體業者表現兩極化，台積電與競爭對手三星、英特爾（Intel）面臨不同的挑戰，她說：「台積電的煩惱是別人沒有的，它已經大到一個程度，要擔心的事不一樣。」