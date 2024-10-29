第4家電支進軍日本！一卡通宣布：iPASS即日起可跨境刷PayPay

▲一卡通iPASS MONEY可跨境掃碼刷PayPay。由左至右為iPASS一卡通業務開發群副總經理許茹嘉、一卡通總經理鄭鎧尹、TBCASoft商務發展總經理陳思維、TBCASoft技術及專案管理副總經理張元祥。（圖／一卡通公司提供）

記者楊絡懸／台北報導

一卡通公司29日宣布，擁有650萬名用戶的iPASS MONEY攜手美商鏈通科技（TBCASoft）推出跨境行動支付服務，即日起旅日用戶可以用一卡通iPASS MONEY App上的「掃碼支付」，讀取日本商家PayPay的QR Code立牌，或向店員出示PayPay付款碼，就能完成跨境交易。這是繼街口支付、全支付、玉山銀行Wallet後，第4家台灣電子支付進軍日本消費市場。

一卡通表示，此次與TBCASoft的「HIVEX跨境支付平台」合作，主要是民眾到日本旅遊時，在日本商家僅需開啟一卡通iPASS MONEY App、或出示App內的PayPay付款碼，即可快速掃描完成付款，實現無紙化支付，同時也能幫助旅客減少出發前匯兌現金的人力、紙本消耗或塑膠卡片的需求，進一步降低環境負擔。

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簡單來說，這項跨境支付服務，iPASS MONEY透過HIVEX平台，與日本PayPay系統無縫連結——用戶將一卡通iPASS MONEY App切換至日本版，即可開啟「付款碼」、「掃碼支付」或使用「無人自助式付款」完成付款。不過要注意的是，iPASS MONEY帳戶內要有餘額才能扣款，電支的跨境支付並不支援信用卡，且僅能在iPASS MONEY App上使用，無法直接透過LINE開啟。

iPASS一卡通成立10年以來，以永續發展作為4大場景成長核心，聚焦國內外ESG議題，隨著國際旅遊需求激增，iPASS一卡通也特別關注永續旅遊的理念。擁有650萬名用戶的iPASS MONEY，此次攜手HIVEX倡導跨境綠色旅行，並呼籲大眾在享受旅遊的同時，共同關注環境保護議題，實踐綠色生活。

▲一卡通iPASS MONEY切換日本版即可刷PayPay。（圖／一卡通公司提供）

TBCASoft商務發展總經理陳思維表示，HIVEX跨境支付平台致力於串聯全球行動支付系統，為跨境旅客打造更便捷、安全的支付體驗，相比於信用卡和現金交易，使用HIVEX進行交易不會產生額外的碳足跡，環保且高效。這項技術源自矽谷，HIVEX在台灣設立營運總部，展望未來能綠化全球的跨境交易，推動全新國際金融生態圈的形成。

一卡通公司總經理鄭鎧尹指出，iPASS一卡通秉持以用戶需求為本，不斷升級iPASS MONEY App的功能，並與ESG永續發展策略接軌。此次跨境支付服務的推出，搭配「一卡通綠點」回饋計畫，希望提升大眾的環保意識，在推動數位支付生態系的同時，與用戶一起為減緩氣候變遷與強化環境韌性貢獻力量。

另一方面，為慶祝iPASS MONEY跨境支付服務正式上線，一卡通公司宣布，即日起至2025年1月31日，用戶在日本使用一卡通iPASS MONEY App於PayPay店家完成付款，最高達50%回饋，活動期間在日本PayPay合作商家消費可享一卡通綠點18.5%回饋，綠點1點價值新台幣1元。

此外，一卡通iPASS MONEY連結聯邦銀行、新光OU帳戶及台中銀行等用戶，還可加碼獲得最高30%回饋金；活動期間於日本的消費交易皆免除1.5%交易手續費，讓旅客盡享跨境消費的便利與超值回饋。

一卡通表示，iPASS一卡通與TBCASoft合作，開創了便捷的跨境支付服務，也在全球綠色旅遊潮流中樹立了新標竿。展望未來，iPASS將持續致力於數位支付技術的創新，為用戶提供更簡單自由的生活方式，並將永續發展理念融入每一位用戶的日常生活中。