ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

第4家電支進軍日本！一卡通宣布：iPASS即日起可跨境刷PayPay

▲一卡通iPASS MONEY可跨境掃碼刷PayPay。由左至右為iPASS一卡通業務開發群副總經理許茹嘉、一卡通總經理鄭鎧尹、TBCASoft商務發展總經理陳思維、TBCASoft技術及專案管理副總經理張元祥。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通iPASS MONEY可跨境掃碼刷PayPay。由左至右為iPASS一卡通業務開發群副總經理許茹嘉、一卡通總經理鄭鎧尹、TBCASoft商務發展總經理陳思維、TBCASoft技術及專案管理副總經理張元祥。（圖／一卡通公司提供）

記者楊絡懸／台北報導

一卡通公司29日宣布，擁有650萬名用戶的iPASS MONEY攜手美商鏈通科技（TBCASoft）推出跨境行動支付服務，即日起旅日用戶可以用一卡通iPASS MONEY App上的「掃碼支付」，讀取日本商家PayPay的QR Code立牌，或向店員出示PayPay付款碼，就能完成跨境交易。這是繼街口支付、全支付、玉山銀行Wallet後，第4家台灣電子支付進軍日本消費市場。

一卡通表示，此次與TBCASoft的「HIVEX跨境支付平台」合作，主要是民眾到日本旅遊時，在日本商家僅需開啟一卡通iPASS MONEY App、或出示App內的PayPay付款碼，即可快速掃描完成付款，實現無紙化支付，同時也能幫助旅客減少出發前匯兌現金的人力、紙本消耗或塑膠卡片的需求，進一步降低環境負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡單來說，這項跨境支付服務，iPASS MONEY透過HIVEX平台，與日本PayPay系統無縫連結——用戶將一卡通iPASS MONEY App切換至日本版，即可開啟「付款碼」、「掃碼支付」或使用「無人自助式付款」完成付款。不過要注意的是，iPASS MONEY帳戶內要有餘額才能扣款，電支的跨境支付並不支援信用卡，且僅能在iPASS MONEY App上使用，無法直接透過LINE開啟。

iPASS一卡通成立10年以來，以永續發展作為4大場景成長核心，聚焦國內外ESG議題，隨著國際旅遊需求激增，iPASS一卡通也特別關注永續旅遊的理念。擁有650萬名用戶的iPASS MONEY，此次攜手HIVEX倡導跨境綠色旅行，並呼籲大眾在享受旅遊的同時，共同關注環境保護議題，實踐綠色生活。

▲一卡通iPASS MONEY切換日本版即可刷PayPay。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通iPASS MONEY切換日本版即可刷PayPay。（圖／一卡通公司提供）

TBCASoft商務發展總經理陳思維表示，HIVEX跨境支付平台致力於串聯全球行動支付系統，為跨境旅客打造更便捷、安全的支付體驗，相比於信用卡和現金交易，使用HIVEX進行交易不會產生額外的碳足跡，環保且高效。這項技術源自矽谷，HIVEX在台灣設立營運總部，展望未來能綠化全球的跨境交易，推動全新國際金融生態圈的形成。

一卡通公司總經理鄭鎧尹指出，iPASS一卡通秉持以用戶需求為本，不斷升級iPASS MONEY App的功能，並與ESG永續發展策略接軌。此次跨境支付服務的推出，搭配「一卡通綠點」回饋計畫，希望提升大眾的環保意識，在推動數位支付生態系的同時，與用戶一起為減緩氣候變遷與強化環境韌性貢獻力量。

另一方面，為慶祝iPASS MONEY跨境支付服務正式上線，一卡通公司宣布，即日起至2025年1月31日，用戶在日本使用一卡通iPASS MONEY App於PayPay店家完成付款，最高達50%回饋，活動期間在日本PayPay合作商家消費可享一卡通綠點18.5%回饋，綠點1點價值新台幣1元。

此外，一卡通iPASS MONEY連結聯邦銀行、新光OU帳戶及台中銀行等用戶，還可加碼獲得最高30%回饋金；活動期間於日本的消費交易皆免除1.5%交易手續費，讓旅客盡享跨境消費的便利與超值回饋。

一卡通表示，iPASS一卡通與TBCASoft合作，開創了便捷的跨境支付服務，也在全球綠色旅遊潮流中樹立了新標竿。展望未來，iPASS將持續致力於數位支付技術的創新，為用戶提供更簡單自由的生活方式，並將永續發展理念融入每一位用戶的日常生活中。

關鍵字： 一卡通iPASS MONEY跨境支付電子支付電支TBCASoftPayPay

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP96正片／不是苦行僧也能存到錢，放下面子、遠離誘惑，5招不痛不癢省錢妙招告訴你

推薦閱讀

台積電首當其衝！專家示警：川普風險升高　供應鏈成本全漲

台積電首當其衝！專家示警：川普風險升高　供應鏈成本全漲

美國前總統、總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並指責台灣竊取了美國的晶片產業，川普也批評美國晶片法案，並表示如果當選總統，他將對台灣晶片徵收關稅。此類關稅將影響晶片製造領域的全球領導者台積電（2330），受利空衝擊，台積電今日股價最低來到1020元，下跌30元，跌幅約2.86％。

2024-10-29 10:41
黃仁勳回台投資「要100億度綠電」　郭智輝：我們可以給他

黃仁勳回台投資「要100億度綠電」　郭智輝：我們可以給他

台灣積極布局半導體產業，業界大老都擔憂台灣供電不足無法回台投資蓋廠，NVIDIA執行長黃仁勳先前也提到說願意回台灣，但要100億度的綠電，對此，經濟部長郭智輝今（29）日表示，「我們可以給他，他開出條件，我們就可以做。」

2024-10-29 13:01
快訊／康芮來襲！　國泰、富邦兩大產險率先暫停旅遊不便險投保

快訊／康芮來襲！　國泰、富邦兩大產險率先暫停旅遊不便險投保

康芮颱風轉中颱，隨著颱風逼近，風雨也增強，富邦、國泰兩大產產險也正式公告暫停受理海外旅遊不便險的投保。國泰產險暫停受理10月31、11月1日兩日生效海外旅遊不便險，富邦產險則是暫停受理11月1日生效海外旅遊不便險，業者呼籲民眾出發投保之前要看仔細。

2024-10-29 10:07
雲端發票活動重複中獎　國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

雲端發票活動重複中獎　國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，分成3梯次抽獎，有民眾發現竟然有「中獎人重複」的現象，直呼太幸運。國稅局指出，抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，鼓勵民眾多多使用雲端發票。

2024-10-29 15:52
獨家／大谷翔平50轟球價值破億　海關認定進口免關稅

獨家／大谷翔平50轟球價值破億　海關認定進口免關稅

大谷翔平50轟紀念球以破億金額成交，得標人優式投資公司證實將會在拍賣流程結束後運送來台，財政部關務署也為高價品通關課稅進行解釋，官員向《ETtoday新聞雲》指出，這顆球因為屬於「珍藏品」，不適用一般棒球進口稅率3.3%～10%的認定原則，會給予免稅通關。

2024-10-29 09:35
台股ETF受益人逼近千萬！5檔高息受青睞　新兵00938單周增逾萬人

台股ETF受益人逼近千萬！5檔高息受青睞　新兵00938單周增逾萬人

台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加2萬3102人，來到994萬1883人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有30檔受益人數增加，其中00938為本周新成立ETF，人數1萬2185人，以0056元大高股息增加逾萬人表現最佳。整體來看，受益人增加前十名中有5檔是高息型ETF，其中季配型相對更受投資人青睞。

2024-10-29 10:32
World Gym成台灣品牌！　世界健身漲逾8％寫半年來新高

World Gym成台灣品牌！　世界健身漲逾8％寫半年來新高

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）砸900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國母公司WGI，讓World Gym變成台灣品牌，激勵今（29）日股價大漲，早盤一度漲逾8％至107元，股價重回百元關卡，也創下半年來新高，成交量近千張。

2024-10-29 09:23
川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回　法人勸觀望

川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回　法人勸觀望

隨著美國總統大選腳步逼近，川普、賀錦麗一言一行牽動全球敏感神經，美國總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並表示如果當選總統，對台灣晶片徵收關稅，受到他言論影響，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）今（29）日跌幅均逾2%，造成台股開低走低，跌幅一度逼近500點，台新投顧副總黃文清指出，面臨美國總統大選不確定，建議投資人先觀望為宜。

2024-10-29 12:04
半導體需要綠電！　郭智輝：支持台積電「就支持台電建廠」

半導體需要綠電！　郭智輝：支持台積電「就支持台電建廠」

台灣電力是否足夠因應AI發展，一直是外界關注的議題，AIT處長谷立言是前指出，台灣的晶片產業外移，是因為台灣沒有充足的綠電跟水源，對此，經濟部長郭智輝表示，若按計畫進行，台灣的電到2030年為止是充足的，「台積電是我們的護國神山，如果大家支持護國神山，也請大家支持台電。」

2024-10-29 11:14
第4家電支進軍日本！一卡通宣布：iPASS即日起可跨境刷PayPay

第4家電支進軍日本！一卡通宣布：iPASS即日起可跨境刷PayPay

一卡通公司29日宣布，擁有650萬名用戶的iPASS MONEY攜手美商鏈通科技（TBCASoft）推出跨境行動支付服務，即日起旅日用戶可以用一卡通iPASS MONEY App上的「掃碼支付」，讀取日本商家PayPay的QR Code立牌，或向店員出示PayPay付款碼，就能完成跨境交易。這是繼街口支付、全支付、玉山銀行Wallet後，第4家台灣電子支付進軍日本消費市場。

2024-10-29 16:41

讀者迴響

熱門新聞

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

威力彩頭獎6.31億獨得　彩券行「梅開二度」法寶曝光

雲端發票活動重複中獎　國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

抽中最高賺逾16萬！3檔抽籤股拼場　順藥最補

明起「10筆款項」接力入帳　182萬人爽領1.9萬

不是科技業！這職業月薪31.5萬最會賺

即／威力彩6.31億一注獨得

獨家／大谷翔平50轟球價值破億　海關認定進口免關稅

美元優利搶市！中信銀年息最高6.5%　元大銀年底前皆受理

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366