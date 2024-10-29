雲端發票活動重複中獎　國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

▲台北國稅局舉辦雲端發票網路抽獎活動意外引熱議。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，分成3梯次抽獎，有民眾發現竟然有「中獎人重複」的現象，直呼太幸運。國稅局指出，抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，鼓勵民眾多多使用雲端發票。

台北國稅局表示，這個活動是鼓勵雲端發票下載，活動期間6月6日到9月30日儲存雲端發票、新增載具歸戶、設定領獎帳戶、透過App兌獎、捐3張雲端發票，都可以累積抽獎機會，每期活動都會比對中獎的人，只要當期符合條件可以參加當期抽獎，除了10萬元最大獎，獎項還包含iPad Pro、iPhone 15 Pro等。

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國稅局表示，這個活動一共有3次抽獎，開獎時間在113年8月1日、10月1日及10月25日，每人每期限1次中獎機會，若當期未中獎，抽獎機會可保留至下期抽獎活動。

國稅局統計，有報名註冊的人有9萬多人，符合抽獎資格的人次落在在12萬至13.6萬人之間，抽獎人次甚至超過註冊人次。

「如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高。」台北國稅局宣導股股長陳小姐表示，抽獎記者會都有律師全程見證，一切合法。不過這次抽獎落幕後引發各界熱議，未來活動會再精進。

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