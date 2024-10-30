台驊獨董張立秋改任法人董事　借重經營管理及金融資本市場專業

▲台驊控股邀請順天堂藥廠執行長張立秋擔任法人董事。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊國際控股(2636)獨立董事張立秋今(30)日請辭公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，改以益緯投資公司法人代表出任董事一職。公司方面表示，這項調整目的在借重其經營管理及金融資本市場方面的卓越專業。

張立秋是政治大學財稅系學士，保險研究所碩士，現任順天堂藥廠執行長，自民國102年起擔任台驊控股獨立董事至今，並在任職期間同時擔任台驊控股審計委員會委員與薪酬委員會委員等召集人。在任職期間，張立秋以獨立董事身分，對公司經營治理提供諸多建議與提醒，為公司穩健發展作出顯著貢獻。

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台驊控股表示，為借重張立秋在經營管理及金融資本市場方面的卓越專業，誠邀張立秋以益緯投資公司法人代表身份，改任一般董事職位，以其出色的專業能力與豐富的實務經歷，持續提供寶貴的建議，並在產業佈局上為經營管理團隊提供指導與專業指引。



在張立秋辭任獨立董事後，台驊控股目前尚有兩席獨立董事，為強化公司治理架構，持續確保公司合規運作並維護全體股東及利害關係人的權益，公司表示已規劃盡速進行獨立董事的補選程序，確保公司治理之完整，並穩步推動公司永續發展與長期成長。