台積電買入成本38元也沒用　財金教授曝買006208原因

▲台大財金系特聘教授張森林，年近半百時重新規劃退休金配置，納入指數投資。

圖文／鏡週刊

台大財金系特聘教授張森林50歲重新準備退休規劃！這樣的年紀、頭銜、這樣的舉動，很多人聽到都大吃一驚，一個財金系教授竟然在半百的年紀「重新」規劃退休，但張森林卻勇敢的讓所有人知道，他將退休金配置打掉重練。

「2017年我到西雅圖進修時接觸到機器人理財、指數投資，大幅翻轉我的觀念，之後我重組我的退休金，加入多檔ETF，這5年來平均年投報有8%至10%，讓我對退休更有信心。」張森林滿意的說。

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距離張森林退休還有10年時間，因為在台大任職超過35年，公職人員退休金所得替代率能有6成，再加上自己準備的部分，所得替代率可超過100%。以特聘教授月薪超過10萬元來算，退休後每月能有超過10萬元的現金流。

張森林說，過往他以主動基金投資為主，基金靠人為操作，必須選市場、時機進場，但指數投資只要考慮市場就好，相對單純。2017年回台後他因此陸續加入多檔ETF，目前主動型基金及ETF部位各半，投資方式有80%是定期定額、搭配20%的單筆低檔投資。

他指出，若不想做功課、也無法分清楚自己的投資屬性是積極還是保守，主動型基金可選擇「目標日期基金」，此類型基金是依據人生週期進行股債配置，越靠近退休年齡，債券持有比例會越高。

以他自己為例，他預計在2034年退休，就定期定額買入基富通好享退系列的國泰泰享退系列2029、及2039目標日期組合基金P，5年來績效是26.55%及36.04%，讓他很滿意。

指數投資部分，他認為買進全世界最安全，例如VT（Vanguard 全世界股票 ETF）；如果看好美國成長股，也能選美國大型成長股ETF。

至於哪時該停利？張森林說，除非需要資金、或者發現更好的標的，否則根本不需要停利，停利只是安慰自己的心理機制，認為有賺到錢、或是從沒賠過，指數投資最重要的是一直留在市場上。

張森林強調，追蹤相同指數，就該挑選內扣費用低的ETF，這樣長期投資省下的手續費，加上時間複利效果，可以累積更多財富。

「投資是長長久久的事，內扣手續費影響很大，既然都是追蹤相同指數，就該挑費用低的。」張森林認真的說。

2017年從西雅圖進修回台後，張森林便成為指數投資的信奉者，他也重新調整自己的退休金配置，大量納入各類型ETF，包含全球、單一國家、新興市場及主題式ETF，如綠能電動車等。張森林強調，ETF主要追蹤指數，如果追蹤相同指數，就該選內扣費用低的標的。

以元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）為例，都是追蹤台股市值前50大個股，但006208的費用率比0050便宜許多，所以是首選。以去年0050及006208的內扣費用率計算，0050是0.43%、006208是0.25%，若投入100萬元，0050的費用是4,300元、006208則是2,500元，「長期投資省下來的手續費、再加上時間複利效果，可以累積更多財富，當然要選擇成本低的。」

張森林也透露，買ETF能即時參與盤中價格，同時也能搭配基金操作。以台股來說，他就選擇元大台灣卓越50 ETF連結基金不配息型，他表示，基金能用定期定額，006208則逢低加碼，兩者互相搭配提高績效。

張森林說，年輕時自己也買過個股，還曾買過38元的台積電，200多元賣出，當年陽明海運新股上市抽籤他也曾抽中，股價才8元、一筆抽中3張，「現在回頭看都覺得賣太早，但投資沒有後見之明。」

他強調，也有曾經的千元股王，股價打對折再對折，「買個股風險高，我想專注於學術研究及教學，所以指數投資最適合。」



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