海事案件多！達利輪賠償金約40億美元　明年保費估調升逾5%

▲達利輪撞斷巴爾的摩大橋，總賠償金額恐達40億美元。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

今年3月26日新加坡的Grace Ocean租給馬士基的「達利輪」，撞斷除巴爾的摩大橋，船東和船管公司已與美國司法部達成1.02億美元的和解協定，後續估計還有貨主與斷橋等索賠，總賠償金額估可能達40億美元，加上陽明海運「動明輪」在寧波的爆炸事件等，理賠金額遠高於過去兩年，保險經紀公司估計明年保費會上漲5-7.5%。

英國保賠機構台灣公司高階指出， 但是每家承保的保賠協會在國際保賠協會集團(IG)的共同分攤機制下只需各自承擔1000萬美元的自留額(retention)，超出這個的承保理賠款將會由IG各協會(共12家) 按業務保費收入比例等因素攤付，所以相關的保賠協會不是自己單獨吃下那個案子的承保理賠款，換言之，全部的IG協會的會員船東們(IG全體成員12家保賠協會的總業務涵蓋了全球商噸位90%以上)都要一起來攤1000萬美元以上的pool claims，這些因素將造成保費整體漲價，至於明年會漲多少，估計這個月會逐漸明朗化。

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船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男估計，明年保費調升比例約在5-7.5%之間。保賠業指出，肇事公司原則上是會被要求付出更高保費的，但如果案件不大且過去紀錄良好，就不一定會被額外加高保費。

「達利輪」和解協議解決了美國根據《河流和港口法》、《石油污染法》和一般海事法提出的索賠要求，這筆資金將分配給美國財政部和參與救災工作的各聯邦機構，包括拆除巴爾的摩大橋殘骸和清理航道中大約5萬噸鋼鐵、混凝土和碎片，以及使DALI輪脫離麥克亨利堡航道，恢復巴爾的摩港的全面通航等工作，該和解金還額外支付了一部分事故造成的石油污染減排費用。

美國司法部於今年9月正式提起民事訴訟，要求Grace Ocean和船管公司Synergy Marine兩家公司賠償1.03億美元，原因是它們忽視解決DALI輪電力系統的已知風險，導致了災難發生。

但據指出，1.02億美元的和解金不包括重建巴爾的摩大橋的費用，馬里蘭州作為大橋的擁有者和運營商，正在通過單獨的法律訴訟兩家公司提出了單獨的索賠，要求賠償橋樑重建費用、清理工作和環境索賠等其他費用。 據馬里蘭州政府估計，到2028年重建該橋將耗資17億至19億美元。

另貨主煤炭出口商康索爾能源(Consol Energy)向兩家公司提出逾1億美元的最新索賠，稱該公司在此次事故中遭受了損失。這1億美元包括了因貨物無法出口而造成的收入損失、碼頭費和倉儲費損失以及賓夕法尼亞州採礦綜合體的採礦業務減少。Consol Energy的法律代表Mark Stiller表示，公司約65%到70%的煤炭出口至海外，其中大部分通過巴爾的摩的Consol Marine碼頭運輸。 由於事故導致交通受阻，Consol Marine碼頭被迫關閉運營，這限制了該公司向海外運輸煤炭的能力。

此外，船東與船管公司還面臨著來自遇難者家屬、受港口關閉影響的工人、巴爾的摩市政府、保險公司等45多個團體和個人的額外索賠。 據保險公司估計，事故的賠償金額可能會達到40億美元，成為船舶保賠險賠付歷史上的特大事故。

全球第二大保險經紀公司怡安指出，船東在2025年續保時將面臨保費大幅上漲的情況，除了普遍漲幅，保險經紀公司將力爭在與公司進行談判時獲得更高的保費漲幅。

這一方面是因為今年多家保賠公司遭受了虧損，據稱一些保陪協會接到至少10起索賠，且每起損失在1000萬美元至1億美元之間，金額遠遠超過2022年和2023年的損失。 怡安表示，今年到目前為止，有幾家保賠協會出現了承保虧損，這給向會員索取額外保費帶來了壓力。

全球最大的再保險經紀公司Aon的P&I(船東互保協會)公告稱，保賠協會通常不希望與其他協會顯得不同步，因此他們可能會在公開場合要求類似的費率，但在個人續約時爭取更高的漲幅。

今年除了達利輪與動明輪，7月份因惡劣天氣在南非西海岸擱淺並解體的"Ultra Galaxy"輪，該事故導致原油洩漏到海灘上，也是一起重大索賠案件。