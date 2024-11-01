6次賠光3次破產、52歲賺1億美元！股市傳奇作手李佛摩

圖文／今周刊

在投資界，傑西‧李佛摩的名字幾乎是家喻戶曉，被喻為是美國史上最強股票作手，他的操盤術被廣泛認為是成功投資的關鍵。鍾情於李佛摩操盤術的財經作家齊克用，曾出版多達13本書籍鑽研其操盤精髓，近期於Podcast節目《Today來讀冊》中分享李佛摩操盤術。

傳奇作手李佛摩全方位操盤 人性管理成關鍵因素

「李佛摩的書…操盤過程中，無論你遇到什麼問題跟困難，都能得到解決！」齊克用篤定的說，從他個人學習歷程或教學經驗，都能從傳奇作手李佛摩的書籍中，得到所有問題的解答，因此特別喜愛研究他的一生與操盤技巧。齊克用指出，李佛摩的操盤核心概念就是「全方位操盤術」。

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李佛摩的全方位操盤術可以分為三大板塊：交易時機、資金管理與風險管理，以及情緒管理。

1.交易時機

也就是市場時機(Market Timing)。齊克用指出，許多人使用基本面進行分析，但閱讀財報、關注企業發展等基本面分析，只能了解大方向，無法確定具體的買入或賣出價位。例如即使某家公司的財報表現優異，投資者仍需判斷最佳的買入時機，以避免在市場的高點進場而蒙受損失。

2.資金與風險管理

齊克用強調，在李佛摩操盤術中，是否能在市場上賺錢，想要達到成功的投資，交易時機的判斷僅佔20%，若沒有做好資金與風險管理，一旦投資失利可能會從此從股市「畢業」，相當可惜。

3.情緒管理

人性的弱點常常是操作失敗的主要原因。情緒波動往往會影響投資決策。齊克用強調，投資者必須學會控制自己的情緒，以應對市場的波動。

因這兩大原因 8成投資人持續虧損

但為何經常發生學習後，仍然持續賠錢呢？齊克用表示，首先是沒有抓住重點，也就是僅關注交易技巧，忽略了前述提到的其他兩個版塊；第二則是沒有實作。齊克用強調，投資是一種「實作科學」，操盤技巧猶如醫師執業，都需要透過實際操作，才能學得好。唯有透過真金白銀，小量測試自己的風險管理與心性，才能知道如何在波動來臨時應對情緒。

同一消息有正反解讀 只有股價不會騙人

除了股價會影響情緒，許多投資人也經常受到市場上各樣消息影響，產生貪婪或恐懼心理；對此，齊克用表示，同一個的消息可以被解讀為利多或利空，關鍵在於如何與市場價格變化相結合。例如，經濟數據不佳可能導致股市下跌，但如果這被解讀為聯準會將降息的前兆，則可能轉為利多。

同樣的，當中國釋放消息要進行環台軍演時，戰爭自然是不利的消息，但若解讀為政府肯定將在此時進場護盤，那麼就會轉為利多消息。因此，李佛摩有一句名言：「只有股價不會騙人。」齊克用表示，不論財報表現是否亮眼、企業負責人擘劃何種藍圖、未來訂單是否滿載…若股價反應與消息矛盾，那麼一切消息都應該以股價為準。

齊克用比喻，好比老闆來了一位重要客人，請廚師端出最好的海鮮大餐，結果客人不能吃海鮮，那麼再昂貴新鮮的食材、精湛的廚藝都毫無用武之地。因此投資者面對市場消息，不僅要關注價格變化，還要動態結合市場情況進行判斷，才有機會投資獲利。

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