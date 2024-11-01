服務業缺工！許舒博再呼籲引進外籍移工　放寬僑外生限制

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

商總理事長許舒博日前邀請勞動部長何佩珊共同主持「113年服務業缺工座談會」，盼能解決台灣缺工困境，會中也談到希望能擴大引進外籍移工，許舒博今再重申，建議考量開放外籍移工彌補服務業的底層職缺，也不要限制僑外生只能在什麼行業，商總願意扮演中間角色來解決缺工問題，不過他也坦言年底前要凝聚出具體的方案很困難。

許舒博表示，台灣最缺乏的是底層的勞工，像是清潔員、鋪床工等很多台灣人都不願意做，因此這一塊就是缺工，那將來怎麼辦？說好要提高工資來吸引，但還是建議要考量一下，服務業的這些底層勞工，能不能適度的開放外籍移工。

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許舒博指出，僑外生的部分不要去限制只能做某些行業的工作，要全面性的開放，他只要願意留下來台灣工作、而且是合法的工作，可以做的就鼓勵他們，不要去限制說只能在飯店，他有很多AI什麼的，只要能夠工作就讓她留下來。

許舒博也提到，假使說真的，各個單位、各個行業要單獨申請，這麼困難的話，商總願意來做中間的角色，因為商總本身就是非政府組織，我們也不是以營利為單位，商總來做這件事，比如說我有1000個一次進來，在商總底下的所有行業別，假使有缺工的狀態，我們派工來給他做，商總願意來做這一塊來解決缺工的問題。

許舒博也坦言，年底前要凝聚出具體的方案很困難，勞動部總是在思考勞團會反對，「我常說假使有哪個勞工被哪個企業虐待，甚至不合理的，都可以跟我上訴，我願意來開全國記者會來攻擊那個公司、來保護這些勞工。」但勞資之間不要那麼多對立，因為資方不存在，哪有勞方。