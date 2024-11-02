民生用電將漲？　台電董座曾文生：物價可接受範圍內微調

▲台電董座曾文生指出，若物價可接受考慮微調民生電價。（圖為台電萬隆變電所、記者湯興漢攝）

文／中央社

產業電價日前決議最高調漲14%，台電董事長曾文生表示，產業電價反映成本，台灣與世界其他國家相比仍具競爭力，雖電價須送審議會決定，但民生電價近年已吸收約新台幣2800億成本，未來在物價可接受狀況下希望微幅調整，藉此協助消費性用電節電。

曾文生接受「官我什麼事」節目專訪時表示，為避免影響國內物價，近年對住宅和小店家電價的調幅較小；產業電價則考量競爭國家的電價，電價調整上比較能反映成本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾文生表示，近年國際燃料價格高漲下，台電作為物價上漲的消波塊，雖然緩解國內通膨，卻也造成台電虧損。

曾文生表示，產業電價會逐漸反映成本，但民生電價仍是透過政府補貼，在合理消費者物價上漲率（CPI）可接受狀況下，希望微幅調整，也可讓社會知道節電的重要性，包括消費性用電如何有效管理和節電，並且適當反映成本。

曾文生指出，台電近年吸收民生電價成本累計約達2800億元，各部會主管業務的電價若要凍漲，須由主管機關編列預算補貼，建立使用者付費概念。

台電截至今年9月累虧約4200億元，今年度虧損則預估將低於千億元，中央政府在今年追加預算預計撥補台電千億，明年總預算案也編列千億補貼預算，但立法院皆尚未點頭，台電目前的確面臨財務經營窘境。

曾文生表示，如果在野黨覺得台電的支出不合理，他很願意向委員說明，因為2000億元的預算補貼，是對台電過往承擔的政策責任給予一定程度彌補。

此外，針對台積電在法說會中指台灣廠區使用的電費價格已是全球廠區最高一事，曾文生回應，台積電的平均電價和用電模式有很大關係，雖然他無法直接公開講，但並不是按照牌價，他相信台積電不是在跟台電計較電價，更重要的是，供電是否能穩定滿足台積電用電。

台電補充說明，台積電是24小時用電公司，離峰時間長，實際單價會比牌價低。 曾文生強調，台灣的電網系統運作相對有效率，台灣的電價與全世界比較，實際上仍有一定程度的競爭力，台灣產業並不會因為電價調整而失去競爭力。