永慶房產集團力挺地政司　全台1800店推廣地籍異動政策

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會在左營舉辦「防詐講座」，分享常見詐騙手法，超過300位民眾參與。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團作為誠實房仲，不僅提供專業、誠實的購售屋服務，更率先支持內政部「地籍異動即時通」政策，於全台逾1,800店攜手推動。同時，永慶房產集團自今年6月起與全台縣市政府地政和警察單位、里辦公室攜手舉辦「預防詐騙公益講座」，教導民眾如何遠離詐騙，10月下旬前進高雄、台南舉辦4場講座，共近千位民眾共襄盛舉。

4場防詐講座由永慶加盟四品牌高雄區經管會和台南區經管會主辦，高雄市和台南市地政局與警察局聯手辦理，並獲得高雄市議員陳善慧、台南市議員周嘉韋、李啟維、蔡筱薇鼎力支持。地方里長也力挺講座，文成里長蘇春棶、平安里長蔡陳阿麗、德高里長蘇秀敏、崇善里長陳建銘、合群里長倪同慧、明建里長顏靜玉、永清里長郭鎮國紛紛力邀里民踴躍出席，順利讓近千位里民都能瞭解防詐知識，遠離不動產詐騙。

▲永慶加盟四品牌台南區經管會攜手在地議員舉辦公益講座，同心協力保護民眾財產安全。

高雄市議員陳善慧在永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會副會長黃俊宏邀請下，與左營區多位里長合作大力宣導活動，也動員親朋好友力邀他們的親友前來聆聽，最終竟然有三百多人前來，讓他十分欣慰。因為透過講座，民眾可以對詐騙手法有基本認知，就較不容易上當。他也提醒民眾若接到不明電話或訊息，趕快向警察求助，或是撥打165反詐騙諮詢專線，即時查證，保護好自己的身家財產。

永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長呂啟綸與台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋則表示，台南3場防詐公益講座場場爆滿，每場都有幾百人來參加，民眾不只聽到如何預防不動產詐騙、更能和街訪鄰居閒話家常維繫感情，希望里民彼此都能相互提醒防範詐騙，現場也有民眾聽完講座就馬上去申請「地籍異動即時通」，為不動產再加上一層保險，未來我們也一定會持續舉辦，讓更多人對詐騙有防範意識。

▲台南3場防詐講座累績參與人數超過600人，永慶房產集團攜手地政局、警察局公私協力打詐。

而高雄市、台南市地政局與代書為民眾破解常見不動產詐騙手法，也提醒如何預防，更強烈建議民眾申辦「地籍異動即時通」，一旦土地或房產有買賣、拍賣、贈與、抵押權設定、假扣押等11種情形發生時，就會收到簡訊或電子郵件通知所有權人，即時阻止產權移轉。

永慶房產集團「防詐公益講座」接下來將前進高雄小港、彰化秀水、台中潭子、桃園中壢、桃園平鎮等地，並於北中南各地持續舉辦，民眾若想得知不動產防詐相關資訊，歡迎就近參與。