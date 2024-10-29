打造心理韌性！永慶房屋落實ESG推動「心理健康週」提高安全快樂感、打造幸福職場

▲永慶房屋落實ESG，為員工打造幸福職場，連續七年榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

員工的身心理健康已成為許多企業關注的重點，衛福部也將每年10月定為「心理健康月」，呼籲有心理健康才有真正的健康！永慶房屋深信「企業要永續經營，人才是重要關鍵」，以打造友善工作環境為目標，不只注重員工身體健康，連續9年舉辦運動賽事，隨著心理健康意識抬頭，10月也推動「心理健康週」系列活動，帶領員工認識心理健康。

覺察情緒！永慶房屋推動線上心理健康課程

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋落實ESG，為員工制定了一套安心的人資政策，全面保障員工的身、心健康。除定期為員工安排健康檢查，並設有專職護理師與特約醫師，護理師透過健康檢查報告數據定期關懷員工或安排與醫生面談，由醫生給予就醫或其他建議，專職護理師也會依照醫生的指示，持續追蹤同仁的健康狀況。今年更首次舉辦「心理健康週」活動，推動線上健康講座，幫助同仁們認識、接納自己的情緒，完成課程後填寫心理健康調查問卷還能參加抽獎！

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▲永慶房屋以打造友善的工作環境為目標，不只多年舉辦運動賽事，今年也推動「心理健康週」線上活動，帶領員工認識心理健康。

多元假別照顧員工需求 運動賽事越動越幸福

充分的休息也是身心理健康的重要關鍵。永慶房屋為了提供第一線業務同仁更多的休息時間，讓工作與生活平衡，也可以有更多時間照顧自己的內心需求，除了例休、特休外，還規劃了多元的假別制度，提供「有薪充電假」、「生日假」、「孝親假」等眾多福利假，且福利假沒有年資限制，業務同仁都有機會爭取。

永慶房屋每年還舉辦籃球、羽球、壘球三大運動賽事，也是希望透過運動，提升同仁們的身心健康。塗振宏分享，運動除了可以增強體能表現外，還能幫助大腦分泌「快樂荷爾蒙」多巴胺和腦內啡，幫助舒緩壓力，讓心情愉悅，有助於促進心理健康。塗振宏補充，永慶希望透過舉辦運動賽事，不僅讓同仁們聯誼、增加團隊合作的精神，更希望藉由運動釋放壓力，產生幸福感，身、心、靈都健康。

▲永慶房屋舉辦籃球、羽球、壘球三大運動賽事，透過比賽增進團隊合作的精神，更有助於促進身心健康。

理解焦慮來源提高安全感 為員工打造幸福職場

大部分業務會擔心業績不穩定、收入不固定。為了減輕同仁們的壓力，讓心情更安心，永慶房屋提供業務同仁保障收入與高底薪高獎金的薪獎制度。針對業務新人保障前12個月每月五萬收入外，第13個月開始，所有業務每月保障薪獎38K起，更設有「月月晉升」制度，只要績效達標，每月都能職等「升級」，每升一級就能加薪1000元，隨著職級晉升，光是底薪最高可達75K，獎金另計！

塗振宏協理說明，永慶的薪獎制度，不僅讓員工的努力能即時反應在實質收入上、提高成就感，也可以讓業務同仁們有更穩定的收入與生活，不僅降低經濟壓力，也減少同仁因短暫落後或低潮期產生的挫折感，營造心理健康，創造幸福職場。

永慶房屋積極落實員工照顧與優渥的薪獎福利，連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定，持續徵才不間斷，歡迎有意投入房地產業的人一起加入永慶的行列。