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打造心理韌性！永慶房屋落實ESG推動「心理健康週」提高安全快樂感、打造幸福職場

▲▼ 心理健康,員工照顧,運動賽事,福利假,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋落實ESG，為員工打造幸福職場，連續七年榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

員工的身心理健康已成為許多企業關注的重點，衛福部也將每年10月定為「心理健康月」，呼籲有心理健康才有真正的健康！永慶房屋深信「企業要永續經營，人才是重要關鍵」，以打造友善工作環境為目標，不只注重員工身體健康，連續9年舉辦運動賽事，隨著心理健康意識抬頭，10月也推動「心理健康週」系列活動，帶領員工認識心理健康。

覺察情緒！永慶房屋推動線上心理健康課程
永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋落實ESG，為員工制定了一套安心的人資政策，全面保障員工的身、心健康。除定期為員工安排健康檢查，並設有專職護理師與特約醫師，護理師透過健康檢查報告數據定期關懷員工或安排與醫生面談，由醫生給予就醫或其他建議，專職護理師也會依照醫生的指示，持續追蹤同仁的健康狀況。今年更首次舉辦「心理健康週」活動，推動線上健康講座，幫助同仁們認識、接納自己的情緒，完成課程後填寫心理健康調查問卷還能參加抽獎！

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▲▼ 心理健康,員工照顧,運動賽事,福利假,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋以打造友善的工作環境為目標，不只多年舉辦運動賽事，今年也推動「心理健康週」線上活動，帶領員工認識心理健康。

多元假別照顧員工需求　運動賽事越動越幸福
充分的休息也是身心理健康的重要關鍵。永慶房屋為了提供第一線業務同仁更多的休息時間，讓工作與生活平衡，也可以有更多時間照顧自己的內心需求，除了例休、特休外，還規劃了多元的假別制度，提供「有薪充電假」、「生日假」、「孝親假」等眾多福利假，且福利假沒有年資限制，業務同仁都有機會爭取。

永慶房屋每年還舉辦籃球、羽球、壘球三大運動賽事，也是希望透過運動，提升同仁們的身心健康。塗振宏分享，運動除了可以增強體能表現外，還能幫助大腦分泌「快樂荷爾蒙」多巴胺和腦內啡，幫助舒緩壓力，讓心情愉悅，有助於促進心理健康。塗振宏補充，永慶希望透過舉辦運動賽事，不僅讓同仁們聯誼、增加團隊合作的精神，更希望藉由運動釋放壓力，產生幸福感，身、心、靈都健康。

▲▼ 心理健康,員工照顧,運動賽事,福利假,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋舉辦籃球、羽球、壘球三大運動賽事，透過比賽增進團隊合作的精神，更有助於促進身心健康。

理解焦慮來源提高安全感　為員工打造幸福職場
大部分業務會擔心業績不穩定、收入不固定。為了減輕同仁們的壓力，讓心情更安心，永慶房屋提供業務同仁保障收入與高底薪高獎金的薪獎制度。針對業務新人保障前12個月每月五萬收入外，第13個月開始，所有業務每月保障薪獎38K起，更設有「月月晉升」制度，只要績效達標，每月都能職等「升級」，每升一級就能加薪1000元，隨著職級晉升，光是底薪最高可達75K，獎金另計！

塗振宏協理說明，永慶的薪獎制度，不僅讓員工的努力能即時反應在實質收入上、提高成就感，也可以讓業務同仁們有更穩定的收入與生活，不僅降低經濟壓力，也減少同仁因短暫落後或低潮期產生的挫折感，營造心理健康，創造幸福職場。

永慶房屋積極落實員工照顧與優渥的薪獎福利，連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定，持續徵才不間斷，歡迎有意投入房地產業的人一起加入永慶的行列。

關鍵字： 心理健康員工照顧運動賽事福利假永慶房屋永慶房市訊息永慶必知小常識

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