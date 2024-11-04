我國船員可在歐盟船隻工作　航港局助海大及高科大獲比利時認可

▲比利時112年6月來台實地審查我國船員訓練機構國立台灣海洋大學。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

航港局表示，國立台灣海洋大學及國立高雄科技大學船員訓練專業機構於今年10月正式獲得比利時交通部核發的5年長期認證，此項認證不僅是我國船員培育國際化的重要里程碑，更是讓我國船員有機會跨足歐盟，到歐盟籍船舶上就業。此一成果是該局過去3年來積極推動國際合作和擴展船員多元就業機會的努力結果。

航港局指出，台灣地理位置四周環海，接軌國際顯得格外重要。該局自110年起，為推動我國船員於外籍離岸風電船舶工作船員資格認可，即透過外交部、駐歐盟兼駐比利時代表處及歐洲在台商務協會等單位，積極與比利時聯邦交通部航運總司洽談，經過多次信件往來及視訊會議等方式，終獲比利時同意比照香港及新加坡認可模式，於112年6月及113年1月二度來台實地審查海大及高科大。

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▲比利時113年1月來台實地審查我國船員訓練機構國立高雄科技大學。（圖／航港局提供）

經航港局、比利時及我國船員訓練機構三方數次溝通與持續努力，於10月獲得比利時核發長期認證，這不僅提升了學校的國際聲譽，也為二校畢業生們開闢了更廣闊的職場發展機會。

航港局局長葉協隆表示，此次認證不僅是對我國船員訓練的肯定，更是我們長期推動國際合作的重要成果，我們將持續強化船員訓練與國際標準接軌，讓我國成為全球航運人才的重要樞紐。