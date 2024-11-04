陽明、長榮對市場不敢預測　萬海看紅海危機可持續穩住供需

▲陽明海運董事長蔡豐明首次出席船聯會會員大會。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

全國船聯會今(4)日的會員大會上，陽明海運董事長蔡豐明與長榮海運總經理吳光輝對明年貨櫃船運市場都表示不敢預測，也看不出紅海危機何時會解除，萬海航運總經理謝福隆則指出，紅海危機不解除，市場供給還是緊，近期貨載不是很好，但運價沒什麼下跌，第四季是亞洲線旺季，對萬海有利。

蔡豐明認為，市場不確定性很高，陽明要做的就是鞏固運力，進行船隊更新與擴充，維持在聯盟的重要性與對聯盟的承諾，萬海大量建造新船，確實給陽明很大壓力，但陽明還是會維持分批造船的策略，不會大量造船。

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據了解，陽明考慮在聯盟地位，將先加造8千箱(40呎櫃)與1.4萬箱貨櫃船，亞洲區間航線的小型貨櫃船則採取延壽措施，也就是設法延後造新船的時間，要把資金先用在造大船，另歐美的環保要求高也是主要考量。

吳光輝對於川普如果當選總統，關稅問題對船運市場是好是壞也表示不敢預測，指出市場船噸供給持續增加是會讓船公司擔心，就看供給數目除以船隻周轉率後的結果，目前還看不出紅海危機何時會解決。第四季歐美線運價有下修，業績表現不會像第三季那麼好，明年不敢說。

謝福隆則指出，萬海沒經營歐洲線，但是紅海問題讓租船市場不是那麼容易租船，供給還是緊，運價也沒有明顯下修，就萬海來說，第四季是亞洲線旺季，估計第三季與第四季業績表現會差不多。