開瑪莎拉蒂仍每天扣千元投資！周冠男：趁年輕逼到極限

▲周冠男教授。（圖／取自政大商學院網頁介紹）

文／今周刊

有錢人都有你意想不到的用錢習慣！以開瑪莎拉蒂聞名的財經教授周冠男，在《毛利小姐變有錢》節目中分享他個人理財小習慣「設定每天扣款1000元做投資，把自己逼到手頭很緊。」周冠男表示，財富是靠時間與持續投入累積，他建議大家「趁年輕把自己逼到極限」，從審視自己不必要花費開始，打造屬於自己的投資配置並不困難。他在節目中點出國人對高股息ETF與高收益債券常見的迷思，千萬不要被高殖利率矇住，留意高收益伴隨的高風險。

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記帳、定期定額約束花費

長期投資避免「長壽風險」

周冠男認為，很多人抱怨「沒有錢」其實並不是真的「沒有錢可以存」。衣櫃裡很多衣服幾乎都沒穿，鞋子很多雙但大多時候只穿一兩雙，回頭看都是不必要的開銷。他表示，人在資金充裕時容易胡亂消費，決策過程易缺乏自制力。「學習理財第一步就是記帳。」周冠男表示，記帳能清楚收入支出比例、支出習慣，就能減少不必要消費。

周冠男表示，年輕時應盡量把自己逼到極限，做到最大額度的投資或存錢。如果擔心定力不夠，定期定額是很好的被動約束力工具，有紀律地降低每月可花費金額，達到控制消費效果。他以自身狀況為例，因同時有在工作賺錢，所以設定每天扣款1000元做投資，把自己逼到手頭很緊。

除了資金之外，許多長輩也擔心年紀關係，沒辦法做到20~30年長期投資。對此周冠男認為，隨著醫療科技進步，平均壽命提高，盡早開始做長期投資，才能確保在退休後仍有足夠資金應對生活需求，避免人還在世，錢卻不夠用的「長壽風險」。他建議提早利用複利效應，實現資產穩定增值，以便應對退休生活需求，還能夠為下一代累積財富。

高股息ETF與高收益債券迷思

談到投資標的選擇，周冠男提醒台灣人對於高股息ETF和高收益債券迷思：

只關注殖利率：以投資房產為例，殖利率好比收取房租，房產本身增值屬資本利得，房產總報酬應是租金+房屋漲幅，不應過度在意配息殖利率，而忽略標的成長性。高配息標的，應格外留意公司成長性，以免賺了股息賠了價差。

框架效應：許多投資人容易被「高股息」、「高收益」名詞影響，認為能賺取高收益，但實際上無論配息多寡，常是拿自己的資產配給自己。高收益僅屬於表定歸還本金時能創造多高的收益，這類型產品常因籌資問題，開高報酬吸引投資人，一旦倒帳將一無所有，周冠男提醒：「高收益伴隨高風險。」目前金管會也特別將「高收益債券」更名「非投資等級債券」，國外稱其為「垃圾債」。

「正2」波動損耗大

不適合長期投資

許多投資人認為，既然相信市場長期向上，投資「元大台灣50正2」(00631L)這類槓桿型ETF理應可創造更高報酬。對此周冠男表示，「正2」不是一個適合長期投資商品。正2商品追求的是單日2倍報酬，並非長期2倍。他舉例，指數從100漲到110，創造10%報酬，正2會因為槓桿漲到120；隔天指數下跌10%，從110跌到99，正2因為2倍槓桿，會從120跌到96。「同樣的漲跌幅，指數只跌了1%，正2標的會跌4%，因股票下跌時，是由高基期開始；上漲時，由低基期開始，只要有波動，淨值自然會產生損耗。」

周冠男進一步說明，國外許多槓桿型ETF每過一段時間都會進行反向分割，因股價不斷下跌，需要透過2股併1股方式拉回淨值。現因台股多頭，下跌感受較不明顯，但如果遇上空頭，正2的基期將會快速拉低。根據回測，正2標的最高曾有56%跌幅。

「台灣股市每天當沖交易比例約30%~40%，連一天都守不住，我懷疑有多少人能長期持有20年。」周冠男提醒投資人，選擇「正2」ETF時，應全面考慮其優缺點，並根據自身風險承受能力和投資目標，謹慎決策。

周冠男強調資產配置應兼顧海內外佈局及股債比例，也在節目中分享自己的配置參考，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi.cc/spABL

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