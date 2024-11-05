韓媒曝1法律限制三星　「禁止員工賣肝」落後台積電

▲南韓半導體特別法草案排除白領豁免條款，讓不少南韓業界人士擔憂，未來三星等科技公司恐怕會進一步落後對手台積電。（圖／達志影像／newscom）

記者趙蔡州／綜合報導

為了在半導體領域追趕台積電，南韓政府除了投入大量資金外，南韓國民力量黨近日也將提出「半導體特別法」草案，然而草案中卻未納入業界人士期待的白領豁免條款（解除高薪人員工時限制），讓不少南韓業界人士擔憂，未來三星等科技公司恐怕會進一步落後對手，「對手都在用跑的，只有南韓用爬的」。

根據《韓國經濟新聞》報導，三星及（Samsung）及SK海力士（SK hynix）去年在研發上，分別投入了28兆3527億韓元（210億美元）與4兆1884億韓元（31億美元），然而實際研發過程中卻遭遇了人力使用上的困難，因為高薪研發人員必須接受每周52小時工時限制。

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報導也拿台積電舉例，台灣儘管有每周工時40小時限制，等於每天上班8小時，但只要勞資協商並取得共識後，可以將8小時延長到12小時，使得台積電的研究部門可以24小時全天候運作，美國輝達也沒有「凌晨加班」或「周末加班」進行任何限制。

南韓半導體業界人士認為，半導體公司的競爭力在於產品、技術研發，而研發必須花費大量資金與研究時間積累，認為研究部門可以24小時運作就是台積電的成功祕訣之一，然而這次政府提出的「半導體特別法」草案，卻未納入大部分人期待的白領豁免條款，讓人不禁擔憂南韓半導體領域恐將繼續落後。

一名業界人士感嘆，就算公司面臨產品開發緊張期，研究中心的停車場也經常在周末或深夜時空無一人，競爭對手都在用跑的，南韓卻還在用爬的。另一名南韓半導體協會官員也說，半導體研發是根據專案為基礎進行的，必須在特定時期集中工作才能取得成果，統一限制工時是沒有意義的，必須考量這份特殊性。