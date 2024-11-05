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台積電工程師嫌無聊　創業斜槓成董座

網通廠正文科技看好北極星，包括董事長和公司都名列前十大股東。

▲網通廠正文科技看好北極星，包括董事長和公司都名列前十大股東。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身兼正文科技及北極星藥業董事長的陳鴻文，從清華大學畢業後的第一個工作是在台積電擔任工程師，想不到他覺得工作內容太枯燥乏味，不到一年就離開護國神山，後來創立網通廠正文科技，又協槓成為生技製藥廠商－北極星的董事長，眼看當時在台積電工作的同事個個都已經賺飽退休，陳鴻文還在努力打拚，他笑著說：這就是人生。

正文科技和北極星藥業董事長陳鴻文第一個工作是在護國神山—台積電當研發工程師，「因為工作內容枯燥乏味，不到一年我就離職了。」時逢電子業起飛的年代，1992年陳鴻文創立正文科技，隨後不僅上市，還成為知名網通大廠。

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看到當時一起在台積電工作的同事們，如今都已經賺飽退休，「現在只剩下我還在努力打拚，但這就是人生。」陳鴻文笑著說。

「電子業只要雙方談好了，產品就能出貨，但生技製藥完全不一樣，有美國FDA站在前面，業者要先通過FDA審核，研發出來的藥品才能賣。」陳鴻文坦言自己擔任正文董事長，幾乎沒虧過錢，但是北極星要賺到錢卻很不容易。

「美國2011年到2020年共有兩萬多個臨床試驗，最後拿到藥證的只有5.3％，平均拿到藥證的時間是10.7年，所以在通過FDA以前，北極星必須先往東南亞市場發展，才能站穩腳步。」

陳鴻文對本刊透露，去年北極星併購了竹南的霖揚生技，因為霖揚團隊手中的多胜肽技術，已在實驗室做出瘦瘦針原料藥。「既然作出（瘦瘦針）原料藥，我打算讓竹南廠進行擴產，希望明年底前就可進軍東南亞，為公司帶來營收貢獻。」陳鴻文笑說。

為了取得竹南廠擴產所需要的資金，陳鴻文動作連連，日前北極星公告辦理現金增資2,400萬股，以目前股價約50元計算，將募集12億元支應擴產開銷。「不只我，另一大股東松翰董事長陳賢哲，也看好瘦瘦針的前景，這次增資認購不足的，我們會全吃下來。」陳鴻文拍胸保證說。

除了增資擴廠之外，陳鴻文還透露北極星的下一步，「除原料藥外，我們也計畫切入瘦瘦針的生物相似藥，在2026年底專利到期後，北極星就可以申請藥證，在原料藥開賣兩年後，我們也可以賣瘦瘦針產品。」他說。


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