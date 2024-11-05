公車司機月薪91K　她羨煞「屌打公務員」！全場一看底薪愣：用命換

▲客運人力荒，駕駛缺口高達2215人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

各行各業都有它的辛苦，認真工作的人，都值得被尊敬！一名網友表示，在網路上看到一張公車司機的薪資表，未扣勞健保以及福利金，月薪高達91K，驚呼「太頂了吧！」根本屌打公務員。貼文曝光，許多網友提到，工作壓力超大，薪水高是用命拚出來的，「羨慕就趕快去，看你身體受不受得了」。

有網友在PTT發文，在網路上看到公車司機的薪資表，月薪竟高達9萬元，而且原貼文還寫著「國中畢業開公車一個月」，原PO驚呼「屌打初等考公務員耶，各位怎麼看，想去開公車了嗎？」

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薪資表寫道，底薪2萬6400元、職務津貼5千元、敬業獎金5千元、車安獎金2600元、安全里程6450元、載客旅次2萬1097元、逾時加班費1萬1742元、休息日加班費1萬2000元，獎100元、懲300元，共9萬1089元。扣款部分則有勞保費1100元、健保費2130元、福利會費100元，實際拿到的薪資為實8萬3330元。

貼文一出，網友指出，當公車司機心理素質必須很強大，「在市區開車壓力超大」、「別傻了，壓力很大的，路上一堆三寶」、「A到車薪水減半，A死人人生涼拌」、「高工時、久坐、飲食不固定，還外食，大小便更別說了」、「如果一個閃神撞死人、撞傷人、撞壞車就有得賠了」、「我曾經清晨6點搭公車，回程10點發現是同一位公車司機，給你參考」、「一不小心撞到人，賠一輩子」、「交通路線爛到炸，兩輪四輪都在耍寶」。

也有不少人看到底薪狂罵，「加班那一欄裡面的津貼就6萬， 難怪一推過勞司機， 薪水給超低，要加班才能高」、「有3萬是加班，血汗勞工」、「原來是靠加班，難怪缺人」、「加班費衝高的，可憐」、「看到底薪就pass」、「20年前就差不多這薪水了，基本12小時起跳」、「底薪26400就不用看了，搞笑」。

▲公車司機月薪8萬沒人做？內行網友揭秘辛。（示意圖／資料照）



據了解，客運業長年缺駕駛，公路局統計，駕駛缺口達2215人，不少業者開出超過8萬薪資仍找不到人。客運業者分析，少子化加上普遍認知駕駛工作辛苦且社經地位不高，讓年輕人卻步，但在嚴謹法規管理下，客運駕駛工時已輕鬆許多。今日22家客運業者也聯合徵才，釋出1300職缺，媒合成功最高補助14萬元。

根據公路局最新統計，目前公路客運缺員772位駕駛，市區客運缺員1443位駕駛，合計客運業缺2215位駕駛。長年駕駛荒衝擊客運業減班甚至停駛虧損路線，客運業者也頻開出高薪搶人，但駕駛缺口依舊高達2到3成。

