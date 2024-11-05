快訊／台股收盤大漲141.4點　台積電漲10元至1050

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開低走高，加權指數終場大漲141.4點，以23106.79點作收，漲幅0.62％，成交量3284.78億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌95.28點開出，指數開低走高，盤中最高達23178.8點，最低22849.83點，終場收在23106.79點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1050元，漲幅0.96％；鴻海（2317）維持平盤至214元；廣達（2382）上漲4.5元至318元；陽明（2609）上漲2.6元來到70.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.47元。
今天漲幅前5名個股為錼創科技-KY創（6854）上漲15元，漲幅10％；悅城（6405）上漲4.35元，漲幅10％；中櫃（2613）上漲3.3元，漲幅10％；日成-KY（4807）上漲3.3元，漲幅10％；台揚（2314）上漲2.95元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為虹堡（5258）下跌10.5元，跌幅10％；順德（2351）下跌12元，跌幅9.92％；三地開發（1438）下跌5.5元，跌幅8.97％；虹冠電（3257）下跌4元，跌幅6.06％；華友聯（1436）下跌8元，跌幅5.99％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|錼創科技-KY創（6854）
|165.0
|▲15.0
|▲10.0％
|悅城（6405）
|47.85
|▲4.35
|▲10.0％
|中櫃（2613）
|36.3
|▲3.3
|▲10.0％
|日成-KY（4807）
|36.3
|▲3.3
|▲10.0％
|台揚（2314）
|32.45
|▲2.95
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|虹堡（5258）
|94.5
|▼10.5
|▼10.0％
|順德（2351）
|109.0
|▼12.0
|▼9.92％
|三地開發（1438）
|55.8
|▼5.5
|▼8.97％
|虹冠電（3257）
|62.0
|▼4.0
|▼6.06％
|華友聯（1436）
|125.5
|▼8.0
|▼5.99％
資料來源：證交所
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