快訊／台股收盤大漲141.4點　台積電漲10元至1050

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開低走高，加權指數終場大漲141.4點，以23106.79點作收，漲幅0.62％，成交量3284.78億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌95.28點開出，指數開低走高，盤中最高達23178.8點，最低22849.83點，終場收在23106.79點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1050元，漲幅0.96％；鴻海（2317）維持平盤至214元；廣達（2382）上漲4.5元至318元；陽明（2609）上漲2.6元來到70.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.47元。

今天漲幅前5名個股為錼創科技-KY創（6854）上漲15元，漲幅10％；悅城（6405）上漲4.35元，漲幅10％；中櫃（2613）上漲3.3元，漲幅10％；日成-KY（4807）上漲3.3元，漲幅10％；台揚（2314）上漲2.95元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為虹堡（5258）下跌10.5元，跌幅10％；順德（2351）下跌12元，跌幅9.92％；三地開發（1438）下跌5.5元，跌幅8.97％；虹冠電（3257）下跌4元，跌幅6.06％；華友聯（1436）下跌8元，跌幅5.99％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 錼創科技-KY創（6854） 165.0 ▲15.0 ▲10.0％ 悅城（6405） 47.85 ▲4.35 ▲10.0％ 中櫃（2613） 36.3 ▲3.3 ▲10.0％ 日成-KY（4807） 36.3 ▲3.3 ▲10.0％ 台揚（2314） 32.45 ▲2.95 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 虹堡（5258） 94.5 ▼10.5 ▼10.0％ 順德（2351） 109.0 ▼12.0 ▼9.92％ 三地開發（1438） 55.8 ▼5.5 ▼8.97％ 虹冠電（3257） 62.0 ▼4.0 ▼6.06％ 華友聯（1436） 125.5 ▼8.0 ▼5.99％

資料來源：證交所