美超微「一代AI妖股」供應鏈曝光　達人驚：多是一家人！

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

文／晉聊些五四三

【AI妖股美超微，投資人該居高思危】

輝達創辦人黃仁勳、AMD 執行長蘇姿丰、美超微創辦人梁見後，被媒體並列為「AI三巨頭」，搭上AI順風車，美超微股價從2022年底市值43.5億美元（約台幣1,390億），短短一年，股價暴漲十倍，總市值於2024年3月一度飆到最高607.2億美元（約1.9兆台幣），被封為AI界「妖股」，許多投資人扼腕來不及上車。但是，隨著戴爾、思科等大廠紛紛投入競爭行列，美超微恐怕「妖景不再」，投資人宜居高思危。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美超微供應鏈家族譜，可點圖放大。（圖／晉聊些五四三授權《ETtoday新聞雲》刊載）

AI伺服器大廠美超微（Supermicro）於1993年創立，總部設在加州聖荷西，產品包括伺服器、儲存系統、網路交換器到軟體，在美國、台灣、荷蘭、馬來西亞都設有工廠。

30年來，美超微專注打造伺服器，創辦人梁見後很早就預見綠色運算的趨勢，同時他也是輝達供應鏈的關鍵夥伴。黃仁勳曾透露，多年前美超微與輝達合作打造的第一個伺服器，是一台超級電腦，那時沒有人相信加速運算，但梁見後卻力挺到底，黃仁勳非常感激，雙方的好交情由此建立。

梁見後1958年出生於嘉義縣竹崎鄉獅埜（一ㄝ v）村，這個小鄉村以種植高接梨、鳳梨等作物為生 ，因家境困苦，小時候放學下課，梁見後與兄弟姊妹們，就要到果園分擔農事、回家養魚，梁見後從小對自我要求極高，不服輸的性格使他一手打造出全球知名AI伺服器大廠，成功絕非偶然。

1978年，梁見後自台北工專（現北科大）電機科畢業，進一步取得台科大電子工程學系學士學位後，1984年赴美深造，攻讀德州大學阿靈頓分校電機工程碩士。

1993年，他與妻子劉秋菊（Sara Liu），以及現任美超微業務發展資深副總裁廖益賢（Wally Liaw）共同合資在加州聖荷西創立美超微，並在2007年於美國上市。美超微30年來專注於伺服器，並躋身全球第三大伺服器廠，目前全球員工總數超過5000人。

若要用一句話，形容美超微的AI生態系供應鏈，那便是「兄弟同心，其利斷金」。梁見後身為家中長子，下有三個弟弟，二弟是大訊集團（ABLECOM）董事長梁見發，主要供應美超微機殼；三弟是肯微科技（Compuware）董事長梁見達，供應高效能電源供應器；四弟則是浩然科技（ALTLED）執行長 #梁見國，公司原主要產品為高功率 LED，由於市場萎縮，近年積極轉型為大訊供應商，從事機殼打樣，同樣成為美超微供應鏈的一員。

看準在台生產，能優化成本結構、就近服務電信與資料中心客戶兩大優勢，近年，梁見後也積極根留台灣，2019年加碼在台投資新台幣200億元，並於桃園市八德區的 #亞太科技園區 新廠，新建高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區，擴大倉儲及物流中心，增加自動化系統組裝生產線，每年產能超過100萬套系統。

同樣是AI股，美超微是否跟輝達一樣，前景無限？有外資分析師指出，輝達做的是AI晶片，美超微是伺服器，兩者角色和定位不同，由於全球大廠如戴爾、思科等紛紛投入以AI基建迎合雲端服務供應商需求的市場，大餅被更多競爭者瓜分，利潤可能下滑，美超微只能聚焦更具價格競爭力的產品，投資人應該要居高思危，人多的地方不要去。

製圖資料來源 : 美超微、浩然科技、優群科技、麗臺科技、緯創、今周刊、ithome

本文由晉聊些五四三授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載