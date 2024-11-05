「旺來衛星」升空！將進入410公里低軌　驗證台灣新一代光學遙測酬載

▲台灣6U立方衛星「旺來衛星」搭乘SpaceX執行的CRS-31太空站運補任務，進入國際太空站（ISS）。（圖／國家太空中心提供）

記者楊絡懸／台北報導

國家太空中心（TASA）自主研發的6U立方衛星「旺來衛星」（ONGLAISAT）5日於美國佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）搭乘SpaceX執行的CRS-31太空站運補任務進入國際太空站（ISS），預計1個月後由ISS彈射進入410公里的低地球軌道執行飛試任務，驗證新一代光學遙測酬載的先進技術。

旺來衛星是台灣TASA策劃主導，與日本東京大學航太系ISSL實驗室，新創公司ArkEdge Space、Space BD，國際合作開發的6U（10x20x30公分）立方衛星，主要目的為驗證新研發的光學遙測酬載的關鍵技術。

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TASA說明，旺來衛星是由TASA負責研製光學遙測酬載，日本方負責衛星本體設計製造、安排發射及衛星操控，國立中央大學將作為備援操作地面站；由於是經ISS彈射入軌，軌道高度較低，加上太陽處於活動極大期，旺來的任務壽命預期為6個月。

旺來衛星計畫主持人詹鎮宇表示，旺來的光學遙測酬載是TASA首度以Korsch離軸光學系統進行衛星光學酬載設計、光機設計、製造與驗證；Korsch離軸光學系統的優點是體積能縮小與光學性能提升，但設計、製造與組裝的技術難度也相對提高許多。

另一方面，旺來衛星也將驗證TASA與台灣半導體中心（TSRI）合作研發的立方衛星級CMOS-TDI（Time Delay and Integration）影像感測器，以及在軌JPEG 2000影像壓縮技術測試。

詹鎮宇表示，旺來衛星設計的影像地面解析度為2.8公尺，高於當前普遍同級衛星解析度約5至6公尺。如果旺來衛星技術驗證成功，TASA可望在未來的超高解析度光學遙測衛星計畫，導入先進的離軸光學系統技術，進一步提升解析度。

▲6U立方衛星「旺來衛星」模擬圖。（圖／國家太空中心提供）

談到旺來衛星的命名，詹鎮宇說，這顆衛星命名於2021年，正好是台灣的國產鳳梨尋求更多出口對象的時間點，當時日本方面表示友好、大量採購，讓台灣人民相當感動，因此取名為「旺來」，除了紀念這個事件，也希望兩國交誼持續暢旺。

TASA主任吳宗信表示，日本新太空事業近幾年蓬勃發展，旺來衛星是台日在衛星領域首個立方衛星計畫，透過計畫合作，除了可提升雙方技術面的交流，也可進一步了解日本新太空業界生態，未來TASA也期望與日方展開更多太空領域的國際合作項目。

針對台灣的新太空產業發展，吳宗信表示，立方衛星使用商規元件居多，因此經費門檻、技術門檻都較低，研發時間也較短，定位為實驗衛星，可以作為太空新創概念的在軌驗證平台。

此外，為了推動太空產業量能，吳宗信說，TASA已啟動「新創追星計畫」，藉由委託產業研製立方衛星，提升業界立方衛星系統整合執行能力；TASA同時著手建構標準化立方衛星本體平台，使更多產學研界太空創新概念有機會獲得驗證。

TASA表示，自2022年起啟動「新創追星計畫」，分成1年、3年、3年、3年共四期，第一年先期計畫由芳興科技與鐳洋科技各執行1顆3U立方衛星，分別是「信天翁」與「夜鷹」，並已於今年8月升空；第二期計畫新增創未來科技，預計2025年下半年，3家企業將各發射2顆8U立方衛星。