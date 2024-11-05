台股ETF 11月換血！2檔先開獎　00932砍仁寶、華碩納入台塑

▲投資市場示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
台股ETF在11月掀起一波成分股大換血！今（5）日包括第一金工業30ETF （00728）與兆豐永續高息等權ETF （00932）率先起跑，前者增刪各2檔，後者增刪各高達21檔，其中刪除仁寶（2324）、華碩（2357）等，增加南電（8046）、台塑（1301）等，預計相關變動從今日盤後生效。
00728目前規模15.92億元，受益人數1.15萬人，此次臺灣指數公司公布其所 追蹤「臺灣指數公司工業菁英30指數」成分股定期審核結果，增創見（2451）與台灣精銳（4583），刪除 AES-KY（6781）、 矽創（8016），增刪各2檔。
00932目前規模57.73億元，受益人數3.46萬人，此次臺灣指數公司所公布其追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」成分股定期審核結果，增刪各高達21檔，如以下所列：
成分股納入21檔包括：
台塑（1301）、南亞（1303）、亞聚（1308）、台化（1326）、興農（1712）、中鋼（2002）、中鴻（2014）、友達（2409）、創見（2451）、華立（3010）、聯陽（3014）、全漢（3015）、欣銓（3264）、大聯大（3702）、欣陸（3703）、遠雄（5522）、合晶（6182）、 復盛應用（6670）、南電（8046）、8215 明基材（8215）、福興（9924）。
成分股刪除21檔包括：
台泥（1101）、 仁寶（2324）、華碩（2357）、億光（2393）、 超豐（2441）、元大金（2885）、台灣大（3045）、穩懋（3105）、正文（4906）、 致伸（4915）、和碩（4938）、臻鼎-KY（4958）、中美晶（5483）、聖暉*（5536）、新普（6121）、GIS-KY（6456）、 志強-KY（6768）、至上（8112）、達方（8163）、明安（8938）、百和（9938）。
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