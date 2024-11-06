快訊／台積電持平至1050　台股開盤上漲6點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以23112.95點開出，指數上漲6.16點，漲幅0.03％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1050元；鴻海（2317）上漲1元至215元；廣達（2382）上漲1元至319元；陽明（2609）上漲0.3元來到71元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.47元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲427.28點或1.02％，收在42221.88點；標準普爾500指數上漲70.07點或1.23％，收5782.76點；那斯達克指數上漲259.19點或1.43％，收在18439.17點；費城半導體指數上漲83.84點或1.69％，收5057.83點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42221.88 ▲427.28 ▲1.02% S&P500 5782.76 ▲70.07 ▲1.23% NASDAQ 18439.17 ▲259.19 ▲1.43% 費城半導體指數 5057.83 ▲83.84 ▲1.69%

資料來源：證交所