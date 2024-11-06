輝達登市值王！黃仁勳今年身家暴增2.5兆　緊追巴菲特全球排11

▲輝達執行長黃仁勳資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠AI效應，輝達（NVIDIA）市值超車蘋果，據《彭博億萬富豪》資料顯示，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今年來暴增782億美元（約台幣2.5兆元），已來到1220億美元（約台幣3.9兆元），在全球富豪排名11，緊追股神巴菲特。

輝達美股周二股價上漲2.9%，收在139.93美元，市值達到3.43兆美元（約台幣109.76兆元），因為超過蘋果的3.38兆美元（約台幣108.16兆元），順利坐上「市值王」大位。

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與此同時，現年61歲的黃仁勳身價也水漲船高，包括《富比士》、《彭博億萬富豪》等高資產人士排名表皆顯示，黃仁勳因對輝達持股3.5%，隨著輝達市值衝高，財富也迅速暴衝。在此之前，《富比士》富豪排行已先將黃列為全球第10大富豪。

《富比士》指出，黃仁勳自1993年接任輝達執行長後，始終是該公司最大個人股東。即使今年夏天黃仁勳賣掉7.13億美元（約台幣228.16億元）的持股，但無損他的大股東地位。

外電觀察，2022年底以來，輝達股價飆升逾850%，而美國銀行研究認為，輝達逾8成的AI市佔率難以扭轉，在黃仁勳以「瘋狂」兩字形容市場需求下，黃仁勳手中的輝達股票市值還有很大的機會更上一層樓。

