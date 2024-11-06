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外貿協會招募30名新血！起薪45K　報名至11／12日

▲貿協南港展覽館是綠建築。（圖／貿協提供）

▲貿協45K起薪，提供全球62個海外據點工作機會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

想活躍於國際會展產業，參與籌辦像是台北國際電腦展(COMPUTEX)、台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)等世界級展覽，還是想在國際市場的舞台上一展身手，外貿協會表示正尋找充滿熱情、敢於挑戰的人才，提供從台灣出發，開拓全球市場的機會！45K起薪、全球62個海外據點工作機會，報名截止至本月12日下午5點，錯過再等一年。

這次開放的職缺超過30個，涵蓋「市場與會展行銷」、「科技與數據管理」、「工程技術管理」和「行政幕僚專業」等多元領域，無論是社會新鮮人還是想轉職的職場老手都有適合的舞台，此外，也歡迎身心障礙人士或原住民族群報名參加甄試。

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加入外貿協會將有機會深入各國市場，參與將台灣品牌行銷至全球的專案。貿協有台北總部、桃園、新竹、台中、台南、高雄等國內辦事處，與產業界深度連結；也有遍布世界的60多個海外據點，工作不只是在辦公室，而是遍布全球的市場舞台。你將有機會參與台北世貿中心、南港展覽館等國際性場館營運，或是負責辦理盛大的國際會展及演唱會等活動，業務類型多元，絕對不怕無法發揮專長！

外貿協會提供完整的薪資福利和升遷制度，還有豐富的培訓資源助你不斷進步。期待充滿熱情、願意挑戰自我的人才加入，成為台灣品牌與全球客戶之間的關鍵橋樑。想要在國際市場拓展上闖出一片天，外貿協會建議千萬別錯過這次機會。

關鍵字： 外貿協會徵才國際舞台

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