DRAM出貨回溫　威剛前10月合併營收接近去年全年水準

川普當選！日股收漲千點 美道瓊期飆700點

美國總統大選共和黨候選人川普確定當選，日股以大漲逾千點作收，道瓊期貨飆漲近700點，美股夜盤川普媒體科技漲超40%，一直力挺川普馬斯克的特斯拉也漲12%。

川普勝選！會計師：台積電在美設廠也沒用 供應鏈迎3轉變

美國總統大選川普確定當選，安永會計師事務所所長傅文芳對《ETtoday新聞雲》表示，若川普當選，台廠需要面對的挑戰較大。傅說：「台積電在美國設廠也沒用」並認為過去談到的優惠恐怕會生變。

郭智輝烙狠話！ 批雲豹「為炒股講了很多不該講的話」

川普喊收台積電「保護費」 國發會：iPhone、AI伺服器都會漲

市場傳出台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，雖然台積電並未證實，經濟部長郭智輝今天表示，台積電12月會有個「很好的典禮」；國發會主委劉鏡清則預計明年2月赴美參與台積電董事會，並看好後續取得補助。

川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜 10萬台幣多換逾4萬日圓

受到美國總統開票川普領先態勢持續，台銀日圓牌告今（6）日上午11點左右掛出「0.2114」近3個月最甜價，以10萬元台幣換匯估算，可以比9月中多換到4萬1443日圓。

川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高 美元、黃金攜手走強

美國總統大選開票作業中，至台北時間6日上午近11點，共和黨候選人川普票數持續領先民主黨候選人賀錦麗，美元指數應聲走揚衝破104大關，來到104.8，漲幅1.3%；國際金價、比特幣也同步走揚，比特幣盤中漲逾5%挑戰新高。

美超微風暴「傳黃仁勳要切割」！台廠喜迎轉單 4檔股價飆漲逾3%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）因無法如期提出財報與安永聯合會計師事務所辭去審計職務，正面臨那斯達克指數成分股除名危機。市場傳出，輝達（NVIDIA）將原本屬於美超微的訂單轉給其他如技嘉（2376）、華擎（3515）等供應商，相關消息一出，引發市場關注。

各國航商憂川普當選 負面解讀不利航運需求、加劇通膨

今年的美國總統大選，被認為對海運市場影響很大，國際海運媒體Splash指出，泰國上市的散裝船船東Precious shipping，在發布第三季財報結果中指出：「許多民粹主義領導人正在推動去全球化、近岸、友邦和其他扭曲市場的政策。 如果這些領導人當選，他們的反全球化政策可能會對航運需求產生重大負面影響，並加劇通貨膨脹。」

0056、00878、00919超狂加薪公開 月拿1萬最低花不到97萬

2024年11月01日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第四季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.77元計算，單季配息率2.42%，年化配息率9.66%。年度總現金股利2.01元，創下成立以來新高。

美超微「不確定年報提交時間」 盤後重跌23%

美超微電腦 (Super Micro Computer) 周二 (5 日) 盤後更新財年第一季財測 (截至 9 月 30 日) 並予以下調，雖再次澄清安永會計師委任稽核審計業務辭任風波不影響營運，但因年報揭露時間不確定，盤後股價重跌23%。