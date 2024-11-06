正德前3季每股賺1.51元　看好中國救市計畫帶動明年運力供給成長

▲正德海運。（圖／正德海運提供）



記者廖婕妤／台北報導

正德（2641）今日公布Q3財報，單季稅後淨利為1.87億元，前3季稅後淨利為4.57億元、年增67％，EPS為1.51元，公司指出，稅後淨利成長，主要是汰舊換新出售船舶挹注，隨著今年9月及明年各季預計各1艘節能減碳新船交付加入營運，業績及獲利將逐季成長。

正德Q3單季合併營收為4.26億元，年增21.83％，營業毛利為2億元，年增11.10％，稅後淨利為1.87億元，EPS為0.60元；累計今年前3季合併營收為12.10億元，年增28.48％，營業毛利為5.66億元，年增29.63％，稅後淨利為4.57億元，年增67.40％，EPS為1.51元。

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正德表示，2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，截至今年9月底已全部接船完成加入營運認列收入，6艘新造船皆已與租家簽訂3-5年穩定租約，平均毛利率可達45%以上；今年4月董事會決議再訂造4艘6.35萬噸輕便極限型（Supramax）散裝船，以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織（IMO）對氮氧化物排放的第三級要求，明年就能開始交船，且已原則洽妥國際航商長期租約。

正德指出，今年前3季出售2艘船舶，2艘新建造船舶交付，截至目前為止，正德船隊達到18艘，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，堅持以高技術、高效能、高產值的航運服務來提升競爭優勢。

展望未來，正德表示，在旺季需求來臨及政策刺激下，預期將推動乾散貨運輸需求，中國推出財政刺激措施，將推動進口煤炭和鐵礦石等原物料以振興房市等政策，加上Q4為傳統煤礦及鐵礦砂出貨旺季，進而推升運價上揚。

正德指出，中國推出全新經濟刺激政策，是繼新冠疫情以來規模最大，已帶動鐵礦砂、銅等原物料價格走揚，進一步推升散裝船需求，促使海岬型船舶價格上漲；明年也看好中國救市計畫，加上降息、降準等政策，驅動製造業、房市、鋼鐵業需求回溫，及在目前新船供應不及且等待期相當長的情況下，預期明年運力供給僅會有小幅度成長，對整體市場景氣與企業都有顯著幫助。